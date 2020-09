Eleições 2020: Veja quem são os candidatos a prefeito em Salvador

(Foto: Divulgação)

O prazo para os partidos políticos realizarem as convenções que defininem as coligações e os candidatos a prefeito e vereadores nas eleições municipais de 2020 terminou nesta quarta-feira (16). O último dia para registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é 26 de setembro.



Veja os nomes definidos nas convenções de candidatos à Prefeitura de Salvador, em ordem alfabética. As candidaturas ainda dependem de confirmação da Justiça Eleitoral.



Bacelar (Podemos)

A candidatura foi lançada em convenção partidária da sigla nesta quarta-feira (16). O candidato a vice na chapa é Magno Lavigne (Rede). Bacelar tem 63 anos e é natural de Esplanada. Ele foi vereador de Salvador quatro vezes e deputado estadual outras duas vezes.



Bruno Reis (DEM)

A candidatura foi lançada durante convenção partidária da sigla, na segunda-feira (14). A candidata a vice na chapa é Ana Paula Matos (PDT). Bruno Reis tem 43 anos e é natural de Juazeiro. Atual vice-prefeito de Salvador, ele foi deputado estadual em 2010 e em 2014.



Celso Cotrim (PROS)

A candidatura foi lançada em convenção na quarta-feira (16). O candidato a vice na chapa é Popó Freitas (PROS). Celso Cotrim, 44 anos, é de Salvador. Pós-graduado em administração pública e apresentador de televisão, foi candidato a deputado estadual duas vezes.



Cezar Leite (PRTB)

A candidatura foi lançada em convenção partidária da sigla, realizada no sábado (12). O candidato a vice é Tenente Danilo Maciel (PRTB). Cezar Leite tem 46 anos e é natural de Salvador. Ele é cirurgião vascular e está no primeiro mandato como vereador.



Hilton Coelho (PSOL)

A candidatura foi lançada durante convenção partidária da sigla, realizada na terça-feira (15). A candidata a vice é Rosana Almeida (PSOL). Hilton Coelho, 49 anos, é de Salvador. Historiador, ele está no primeiro mandato como deputado estadual. Foi vereador em 2012.



Major Denice Santiago (PT)

A candidatura foi lançada em convenção partidária da sigla, na terça-feira (15). A candidata a vice é Fabíola Mansur (PSB). Major Denice tem 49 anos e é natural de Salvador. Psicóloga, idealizou a Ronda Maria da Penha, patrulha da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).



Olívia Santana (PC do B)

A candidatura foi lançada em convenção partidária, no sábado (12). O candidato a vice é Joca Soares (PP). Olívia Santana tem 53 anos e é natural de Salvador. Ela tem formação em pedagogia e está no primeiro mandato como deputada estadual. Foi vereadora por 10 anos.



Pastor Sargento Isidório (Avante)

A candidatura foi lançada em convenção, na segunda-feira (7). A candidata a vice é Eleusa Coronel, do Partido Social Democrático (PSD). Ele tem 58 anos e é de Salvador. Integra o quadro da PM e está no mandato como deputado federal. Já foi deputado estadual três vezes.



Rodrigo Pereira (PCO)

A candidatura foi lançada em convenção partidária da sigla, que foi na quarta-feira (16). O candidata a vice é Marcelo Millet, também do PCO. Rodrigo Pereira tem 34 anos e é natural de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. É a primeira vez que ele se candidata.

Cronograma

Confira abaixo o cronograma das eleições municipais de 2020:



A partir de 11 de agosto: emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena de cancelamento do registro do beneficiário

31 de agosto a 16 de setembro: convenções partidárias para definição de coligações e escolha dos candidatos. Podem ser realizadas por meio virtual

31 de agosto a 26 de setembro: período para o registro de candidaturas no TSE e início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para elaboração do plano de mídia

27 de setembro: início da Propaganda Eleitoral - também na internet

15 de novembro: 1º turno das eleições

29 de novembro: 2º turno das eleições

15 de dezembro: último dia para entrega das prestações de contas

18 de dezembro: prazo final para diplomação dos eleitos