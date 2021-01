Eleições da UPB devem acontecer no dia 2 de março

A eleição para Diretoria Executiva da União dos Municípios da Bahia (UPB) deve acontecer no dia 2 de março. Uma reunião da atual diretoria no próximo dia 20 de janeiro deve confirmar a data. Por conta da pandemia do coronavírus, a entidade pretende fazer adequações para a votação, mas os detalhes só devem ser divulgados após a reunião do dia 20.

“Garanto fazer a eleição mais democrática possível porque a UPB precisa continuar firme e forte em defesa dos municípios. Sou conhecedor das dificuldades que passam os prefeitos e prefeitas e sei que juntos conseguiremos ajuda”, disse o presidente da UPB e vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Eures Ribeiro, ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa.

Eures ainda explicou que a eleição ocorrerá em março para que os prefeitos, eleitos na última eleição que também foi postergada, tivessem mais tempo para realizar cadastros na entidade. “Em janeiro os prefeitos e prefeitas estão efetivando os cadastros na UPB e entendemos esse fato como essencial para maior legitimidade do processo eleitoral”, avaliou Eures.