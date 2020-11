Eleições de 2020 tiveram aumento de mais de 20% no lixo recolhido

Foto: Divulgação/SecomPMS

Após a eleições municipais, realizadas no domingo (15), a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) recolheu 150,62 toneladas de resíduos das ruas da cidade. Esse número representa um aumento de 20,5 % em relação ao pleito municipal de 2016, quando foram recolhidas 125 toneladas.

A operação especial contou com o apoio de 2.258 agentes de limpeza, sendo 1.474 de varrição, 121 de coleta e 663 que atuaram nas equipes especiais. Além disso, foram disponibilizados 69 equipamentos como caminhões, compactadores e caçambas.

A operação de limpeza começou no domingo e só terminou na manhã do dia seguinte (Foto: Divulgação/SecomPMS)

O trabalho teve início às 6h de domingo e continuou durante a manhã desta segunda-feira (16). “A operação ocorreu dentro da normalidade e grande parte do êxito desse trabalho deve-se aos esforços dos nossos agentes de limpeza, que se empenharam a fim de garantir um ambiente limpo para a população. Devido à leveza do material, os panfletos e santinhos são facilmente espalhados pela ação do vento. Por isso, será necessária a continuidade da limpeza nos próximos dias", afirmou o presidente da LIMPURB, Leonardo Oliveira.