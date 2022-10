Eleito presidente, Lula venceu Bolsonaro apenas no Nordeste

Das cinco regiões do Brasil, Bolsonaro venceu em todas. No entanto, Lula precisou apenas de uma goleada no Nordeste para se sagrar vencedor na disputa presidencial.

A discrepância observada na região foi a maior registrada: quase 70% para Lula contra 30% de Bolsonaro.

No Sudeste e Norte a disputa foi apertada, mas com vitória de Bolsonaro.

Os melhores índices do derrotado foram observados no Sul e Centro-Oeste. No entanto, essas regiões possuem eleitorado inferior numericamente ao nordestino.

Dentre os estados nordestinos, Piauí e Bahia foram onde Lula teve a maior vantagem.