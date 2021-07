Elenco do Bahia ganha folga antes de pegar o Atlético-MG

Depois ter sido goleado pelo Flamengo, por 5x0, no último domingo (18), no estádio de Pituaçu, o Bahia vai ter uma semana para assimilar o resultado e corrigir os problemas. O próximo desafio do Esquadrão será apenas no domingo (25). A partir das 11h, o time baiano visita o Atlético-MG, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Será a segunda semana de folga no calendário que o técnico Dado Cavalcanti vai ter para preparar a equipe. Nesta segunda-feira (19), o elenco tricolor ganhou folga. Os jogadores vão se reapresentar nesta terça-feira (20), na Cidade Tricolor, quando iniciarão os preparativos para o confronto.

Por sinal, o Bahia vai agora para uma sequência de dois jogos contra o alvinegro. Depois do duelo no domingo (25), pelo Brasileirão, os dois times voltam a medir força na quarta-feira (28), no mesmo Mineirão, mas pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Nordeste.

Para os dois confrontos, o Bahia não poderá contar com o meia Daniel. Ele está suspenso pelo STJD por conta da briga na final da Copa do Nordeste. Para o jogo pelo Brasileirão, o volante Edson também não estará disponível, já que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o volante Jonas, que desfalcou a equipe contra o Flamengo por ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo, volta a ficar à disposição. O jogador vinha atuando como titular.

Com 17 pontos, o Bahia é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. O tricolor não vence há dois jogos e precisa voltar a pontuar para não se afastar do pelotão de frente.