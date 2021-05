Elenco do Bahia se reapresenta e treina para pegar o City Torque

Após dois dias sem atividades, o elenco do Bahia voltou a treinar nesta sexta-feira (21), no CT Evaristo de Macedo, de olho no jogo contra o Montevideo City Torque, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os jogadores começaram o dia com um trabalho físico de força na academia. Em seguida, foram para o campo, onde o técnico Dado Cavalcanti comandou uma atividade de finalização, com um treino de chutes a gol. Depois, os atletas aprimoraram a parte técnica, com treino de posse de bola em campo reduzido.

???? De volta aos trabalhos no CT, elenco iniciou preparação para os jogos da próxima semana #BBMP pic.twitter.com/dpAtgZgw7k — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 21, 2021

O goleiro Matheus Teixeira e o volante Jonas ficaram de fora do trabalho e realizaram tratamento na fisioterapia. Já o lateral-direito Renan Guedes tratou no departamento médico e depois treinou na academia.

A equipe volta a treinar na manhã deste sábado (22). A partida contra o Montevideo City Torque está marcada para quarta-feira (26), às 19h15, em Pituaçu. Para avançar, o Bahia precisa vencer e torcer por uma derrota do Independiente, que recebe na Argentina o Guabirá, lanterna do grupo, no mesmo dia e horário.