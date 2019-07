Elétrico Leaf estreia no país

Depois de sete meses em pré-venda, o Leaf vai começar a chegar nas concessionárias brasileiras importado da Inglaterra. Inicialmente, o carro elétrico será oferecido em Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, mas isso não impede do consumidor baiano de solicitar o veículo em uma concessionária aqui no estado. Em sua segunda geração, o Leaf utiliza um propulsor que rende 149 cv de potência e entrega 32,6 kgfm de torque. Este propulsor trabalha com um câmbio CVT especial para o veículo. A autonomia é prevista em 240 quilômetros.

(Foto: Divulgação)

Na venda prévia, o veículo era oferecido por R$ 178.400. Agora, o valor passou para R$ 195 mil, no entanto a Nissan está oferecendo a mais. O valor total inclui a instalação de um carregador onde o cliente preferir. Em caso de emergência, o Leaf vem com um cabo para tomadas aterradas (de três pinos), porém o processo é mais lento: são até 20 horas para alcançar os 100% de carga. Os outros modelos elétricos à venda no país são o BMW i3 (R$ 205.950), Jaguar I-Pace (R$ 437 mil) e Renault Zoe (R$ 149.990). Em outubro, a Chevrolet começará a importar o Bolt por R$ 174.990. Até o final do ano, outros dois modelos vão chegar ao país, o Audi e-tron e o JAC iEV40.

(Foto: Divulgação)

AVANÇO NO INTERIOR

A Caoa Chery continua expandindo a rede e inaugurou essa semana uma moderna loja em Feira de Santana. No segundo maior mercado da Bahia, essa nova concessionária da marca ocupa uma área de 3 mil m² e gerou 40 postos de trabalho. É a terceira revenda da marca no estado e a segunda operada pela MG Veículos - que tem matriz em Salvador. Depois da sua associação com a Caoa, a Chery é uma das marcas que apresentam o maior crescimento no país. Em junho teve 1.608 automóveis emplacados, ficando atrás da Citroën (1.634) e à frente da Peugeot (1.438).

SUPERCARROS NO SHOPPING

A ZM Motorsport já está preparando a quarta edição da Exposição Supercarros, que será realizada no Shopping Barra. De acordo com Mario Dantas, um dos organizadores do evento, serão exibidos mais de 60 veículos, incluindo modelos esportivos, carros de luxo e antigos. Já confirmaram presença Audi, BMW, Chevrolet, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz e Porsche. Haverá uma seção de motos com BMW, Harley Davidson e Triumph e outra de serviços, com blindadoras, como a SBI. Haverá ainda um espaço especial para a troca de carrinhos Hot Wheels. Acontecerá no estacionamento G1 Sul do Barra, de quinta-feira a domingo. Crianças de até 11 anos têm acesso gratuito; de 12 a 16 anos, pagam R$ 15; e a partir de 17 anos, o valor é de R$ 25.

(Foto: Divulgação)

NOVA DESPEDIDA

Conforme havia anunciado, a Volkswagen finalizou a produção da atual geração do Fusca. Depois de alcançar o sucesso como um carro popular, o veículo foi relançado em 1998 como um produto moderno-retrô. Todos os Fuscas de segunda (1998) e terceira (2011) gerações foram construídos no México e comercializados em 91 países. A última unidade fabricada foi este azul, que ficará em exposição no museu da fábrica de Puebla, no México.

(Foto: Divulgação)

VERSÃO ESPECIAL

A Ford, proprietária da marca Troller, anunciou uma versão mais equipada do T4. Denominada Trail, essa configuração do utilitário mantém a mecânica - que inclui transmissão manual de seis velocidades e motor turbo diesel de 200 cv de potência, mas inclui

alguns dos itens mais desejados para quem curte fazer trilhas. Foram instalados um para-choque off-road, feito com estrutura e ponteiras de aço, com suporte de manilha e preparado para a instalação de guincho. O T4 ganhou também alargadores de para-lama que protegem a carroceria e ampliam o espaço da caixa de roda, e um snorkel, que permite a travessia de rios e trechos alagados com mais segurança. Essa série especial custa R$ 144.990, enquanto a versão convencional sai por R$ 136.674.

(Foto: Divulgação)

COMBATE DAS MARCAS

Até amanhã, acontece no Shopping Bela Vista a 21ª edição do Combate das Marcas. As 24 concessionárias, de 10 diferentes marcas, esperam que oito mil pessoas passem pelo feirão neste final de semana. Consolidado, o evento vendeu 773 veículos na edição anterior.