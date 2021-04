Elétricos: GM mostra novo Hummer e confirma picape

A General Motors anunciou recentemente que está investindo 27 bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos e espera comercializar 1 milhão de unidades desses produtos até 2025. Nesta semana, a novidade foi a revelação da configuração elétrica da Chevrolet Silverado, modelo mais vendido da Chevrolet nos Estados Unidos. A previsão é que a autonomia da picape supere os 640 quilômetros.

O utilitário será feito na mesma planta do GMC Hummer EV, que terá a opção de picape, que começará a ser produzida no final deste ano, e SUV, previsto para 2023. O utilitário esportivo chama a atenção por suas tecnologias. Conta com até três unidades de propulsão que, juntas, ultrapassam os 840 cv potência e permitem que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em cerca 3,5 segundos.



Depois de ser apresentado em versão picape, o Hummer ganhou uma configuração SUV Parrudo, o Hummer SUV chegará em 2024 com o tradicional estepe preso na traseira O interior do utilitário elétrico tem linhas robustas e muita tecnologia O novo modelo terá grande capacidade off-road Parte da capota poderá ser removida (Fotos: GM)

Oferece ainda funcionalidades como o modo Crabwalk, que permite o esterçamento das quatro rodas em manobras - o nome é alusivo ao andar de lado dos caranguejos. O preço estimado é de US$ 105.595, o equivalente a quase R$ 600 mil.

RANKING BRASIL

Entre os automóveis e comerciais leves, a Fiat Strada liderou os emplacamentos em março com 10.268 exemplares licenciados. O Hyundai HB20 ficou com a segunda posição, com 8.012 unidades, e o Chevrolet Onix fechou o mês em terceiro, com 7.933. O Volkswagen Gol (6.891) ficou em quarto e o Fiat Mobi (6.725) em quinto.

Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Toro (6.708), Chevrolet Tracker (6.410), Jeep Renegade (6.186), Hyundai Creta (6.173) e Chevrolet Onix Plus (5.450).



ANÁLISE DO MERCADO

Março teve 177.109 novos emplacamentos de automóveis e comerciais leves, volume 11,93% superior a fevereiro. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 6,5%. Com paralisação por falta de componentes, a Chevrolet (13,12% de participação) perdeu a liderança no mês para a Fiat (21,48%), que aproveita bem a boa fase da nova geração da Strada.

A Chevrolet comemora com o Tracker, que completou um ano da nova geração com a liderança entre os SUVs compactos. A Hyundai avançou com seus dois principais produtos, HB20 e Creta. A Ford está indo bem em seu novo escopo de mercado: a Ranger assumiu a vice-liderança no mês e no acumulado do ano. A Toyota Hilux continua líder e a Chevrolet S10 caiu para terceiro.



RANKING BAHIA

No mercado estadual, a Strada vem tendo um dos melhores desempenhos desde 2014. Em março, a picape da Fiat teve 674 unidades emplacadas na Bahia, deixando o Chevrolet Onix (405) em segundo lugar e a Fiat Toro (370) em terceiro. O Hyundai HB20 (302) foi o quarto e o Chevrolet Onix Plus (271) o quinto.

Da sexta à décima posição ficaram: Hyundai Creta (224), Toyota Corolla (219), Renault Kwid (208) e, empatados, Fiat Argo e Chevrolet Tracker com 192 exemplares cada.

ANÁLISE BAIANA

Na Bahia, foram emplacados 6.028 automóveis e comerciais leves novos em março. O volume foi 4,13% inferior ao obtido em fevereiro e 10,95% superior a março do ano passado. No Estado, a Fiat lidera com 24,07%, a Chevrolet tem 16,27% e a Hyundai é a terceira com 12,21%. Vice-líder no mercado nacional, a Volkswagen é apenas a quarta no estado, com 10,85%.



COMPASS ATUALIZADO

A Stellantis, grupo que controla a Jeep, confirmou a atualização do Compass, que terá leves ajustes no exterior e mudanças profundas por dentro. O modelo mais vendido da marca no país irá utilizar na linha 2022 um novo motor turbo flex, que rende até 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. O propulsor diesel continuará sendo oferecido.

A Jeep revelou a primeira imagem do interior do Compass 2022 (Foto: Stellantis)

JEEP PARA SETE

Por meio de um teaser, a Jeep deu pistas sobre o nome do SUV de sete lugares baseado no Compass. A nossa aposta é que o modelo, que chegará no segundo semestre, será batizado de Commander.

RECORDE DA AUDI

A Audi quebrou um recorde histórico no país: as 273 unidades da linha esportiva registradas no primeiro trimestre de 2021 já superaram qualquer ano cheio de vendas desses modelos em quase 27 anos de história da empresa no mercado nacional.