ElevA: jornada digital gratuita para empreendedoras tem inscrições abertas

Com o objetivo de potencializar empreendedoras do Norte e Nordeste do Brasil que buscam fortalecer os seus negócios em plataformas digitais, a startup de impacto DIVER.SSA, em parceria com a plataforma de vídeo TikTok, promove o programa ElevA, jornada digital gratuita para empreendedoras que está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (10).

"A DIVER.SSA acredita que a regeneração econômica do país acontecerá através das mulheres do Norte e Nordeste do Brasil. Há muitos talentos, negócios e vocações prontas para receber investimento. Por isso é importante acolhê-las para que possam aproveitar melhor as oportunidades de desenvolvimento com foco na sustentabilidade de seus empreendimentos", destaca Itala Herta, fundadora da DIVER.SSA.

Ítala Herta é fundadora do DIVER.SSA (Foto: Divulgação)

Através da educação empreendedora, a DIVER.SSA oferecerá treinamentos de temas como gestão financeira e marketing digital, mentorias com apoio de especialistas e sua metodologia própria, “Acolhimento Estratégico”, baseada nos pilares Autogestão, Autoconfiança, Autoconhecimento, além de Acolhimento emocional e Psicológico.

Com participação 100% online, 50 empreendedoras serão selecionadas por uma banca avaliadora para participar da jornada.

Ao final do programa, que terá duração de 2 meses, as 10 empreendedoras de maior destaque poderão contar com um investimento semente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada. Parra participar é necessário fazer a inscrição acessando o link.