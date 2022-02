Elevador do Taboão para de funcionar após furto de cabos

O Elevador do Taboão, que liga o Pelourinho ao Comércio, foi fechado na manhã desta quarta-feira (16) por conta de um furto de cabos que aconteceu na noite de ontem.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, técnicos estão no local trabalhando nos reparos necessários, mas ainda não é possível dar uma data para o retorno da atividade.

A orientação por enquanto é que os usuários façam uso do Plano Inclinado do Pilar, no Santo Antônio Além do Carmo.

Depois de décadas desativado, o elevador voltou a funcionar em setembro do ano passado. Ele funciona de segunda a sexta, tem uso gratuito e transporta até 14 pessoas por vez. Com restrições da pandemia, leva oito pessoas por viagem.