O Elevador Lacerda funcionará com apenas duas cabines pelos próximos dois meses. A redução do serviço acontece devido à realização de serviços de manutenção que já estavam programados no local.

Os reparos começaram a ser feitos nesta segunda-feira (15). Em manutenção, as cabines 1 e 2 do equipamento ficarão inativas para o público, que terá à disposição as cabines 3 e 4, que ficam localizadas na torre externa. Há ainda a alternativa de utilizar o Plano Inclinado Gonçalves, que fica a poucos metros do Elevador Lacerda, na região do Comércio.

A intervenção já estava programada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e será realizada pela empresa Otis, que já atua como responsável pela manutenção do espaço. No serviço, será realizada a troca dos braquetes do equipamento, que são as peças responsáveis por dar estabilidade à cabine.

“A peça antiga não oferece nenhum risco aos usuários, mas causa um desconforto durante a viagem por conta da trepidação. A troca já estava prevista para ser realizada este ano”, afirmou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

O Elevador Lacerda funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. Para o uso, é cobrada uma tarifa de R$0,15. Já o Plano Gonçalves funciona gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h