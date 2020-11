Elinaldo (DEM) é reeleito prefeito de Camaçari, na RMS

Elinaldo (DEM) foi reeleito prefeito de Camaçari, na região metropolitana, neste domingo (15). O atual gestor do município conquistou 53,24% dos votos. Em segudo lugar ficou Ivoneide Caetano (PT), com 40,43% dos votos válidos. Elinaldo, 49 anos, e o vice, Tude, 74, estão no cargo desde 2017.

Elinaldo é casado, tem ensino médio completo e declarou ao TSE um patrimônio declarado de R$ 631.258,60.

A eleição em Camaçari tinha 18,46% de abstenção, 3,32% votos brancos e 7,96% votos nulos. Além de Elinaldo e Ivoneide, também pleiteram o cargo os candidatos: Oziel (PDT), com 4,05%; Educador Sócrates Magno (PSOL) 0,78%; Acs (PL) 0,40%, Heckel Pedreira (REDE) 0,32%, Francisco Irmão (Solidariedade) 0,32%; Andre Pegova (PMN) 0,19%; Pedrinho de Pedrão (Avante) 0,15%; Josue Marinho (PV) 0,09%; e Rinaldo Chaveiro (DC) 0,03%.