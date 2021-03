Elogiado em goleada, Edson diz que não esperava titularidade

A mudança de postura prometida pelo técnico Dado Cavalcanti no Bahia após a derrota no clássico contra o Vitória, foi colocada em prática na goleada por 4x0 em cima do Sport, no último sábado (20), no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste.

Diante do leão pernambucano, o Esquadrão mostrou perfil mais agressivo e se recuperou em grande estilo no torneio com triunfo por 4x0. Uma das explicações para a virada de chave do tricolor na partida passa diretamente pelo volante Edson.

Surpresa de Dado na escalação, o volante deu mais solidez na parte defensiva e ganhou elogios do treinador. Entrevistado nesta segunda-feira (22), no CT Evaristo de Macedo, Edson revelou que não esperava ganhar a titularidade.

"Todo jogador tem que estar preparado para essas situações. Fui pego de surpresa, mas vinha trabalhando forte. Dado me falou que estava merecendo pelos trabalhos que estava fazendo", explicou ele.

De volta ao time, Edson não esconde que ganhou mais confiança após a partida contra o Sport, e agora projeta sequência entre os titulares. Nesta terça-feira (23), o Bahia encara o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quinta rodada do Nordestão.

"Acredito que esse jogo foi importante para nos dar confiança no restante da Copa do Nordeste. A gente acredita que contra o CSA vai estar bem mais tranquilo para conquistar os três pontos", disse o jogador tricolor, antes de continuar:

"Espero que seja uma temporada de conquistas, que possa ter sequência, me consolidar aqui no Bahia. Que possa ganhar títulos, ter grandes triunfos. Isso o que a gente espera, brigar pelas coisas lá em cima".