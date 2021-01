Elon Musk, fundador da Tesla, se torna o homem mais rico do mundo

Fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla, Elon Musk se tornou nesta quinta-feira (7) o homem mais rico do mundo, com a disparada de ações da empresa na Bolsa de Valores, aponta a agência Bloomberg.

O empresário de 49 anos tem 18% de participação na empresa, além de também comandar a SpaceX. Com a subida de hoje, Musk supera Jeff Bezos, fundador da Amazon, que estava desde 2017 como o mais risco do mundo, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.

A ação da Tesla multiplicou por sete o valor em 2020 e continuava subindo hoje, elevando a fortuna de Musk para US$ 188,5 bilhões logo que a Bolsa abriu, US$ 1,5 bilhão acima de Bezos.

A Tesla superou ontem, pela primeira vez, os US$ 700 bilhões de capitalização de mercado no fechamento da Bolsa de Nova York, com uma alta de quase 3% de suas ações para US$ 755,98. Hoje, a ação teve alta de 5,7% pewla manhã, chegando perto de US$ 800.