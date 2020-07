Elsimar Coutinho está entubado em UTI, diz boletim

O médico Elsimar Coutinho, 90 anos, continua internado no Hospital Aliança, com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ele está na UTI da unidade e precisou de assistência ventilatória mecânica durante a noite, segundo boletim do hospital, que diz que o quadro "inspira cuidados". Ontem, o médico foi diagnosticado com a covid-19.

"No momento, encontra-se em ventilação artificial, sedado e confortável", afirma nota do Aliança, afirmando que ele está recebendo todos os cuidados necessários.

O médico estava passando a quarentena em sua casa de praia, no Litoral Norte. Por causa da pandemia, ele havia suspendido o atendimento presencial e estava respondendo os seus pacientes através de contato telefônico.

Elsimar Coutinho completou 90 anos em maio e comemorou discretamente, em família, também na casa de praia, localizada no condomínio Parque Interlagos. “Quando essa situação melhorar, irei brindar o recomeço de dias melhores com a família, amigos e pacientes”, prometeu o cientista baiano em entrevista à coluna Alô Alô.

Leia o boletim:

O Hospital Aliança informa que o paciente Elsimar Metzker Coutinho foi internado na UTI do Hospital Aliança na segunda-feira (20/07) em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave. No período noturno, necessitou de assistência ventilatória mecânica como estratégia protetora pulmonar. No momento, encontra-se em ventilação artificial, sedado e confortável. O médico assistente é o infectologista, Dr. Roberto Badaró, do corpo clínico externo do Hospital. O quadro clínico do paciente inspira cuidados e ressaltamos que todos os recursos disponíveis estão sendo oferecidos