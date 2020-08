Elsimar Coutinho passa por traqueostomia em hospital em São Paulo

O médico baiano Elsimar Coutinho, 90 anos, passou por um procedimento de traqueostomia, nesta quinta-feira (06), de acordo com informações do site Alô Alô Bahia. Elsimar está internado, desde o dia 30 de julho, no Hospital Sirío Libanês, sob os cuidados do Dr. Roberto Kalil Filho. O paciente deu entrada na unidade com um quadro de insuficiência respiratória aguda, decorrente do novo coronavírus.



Antes de ir para o Sírio, Coutinho estava internado no Hospital Aliança, em Salvador, sendo acompanhado pelo médico Roberto Badaró. A família, em conversa com o Alô Alô Bahia, reforçou que está bastante confiante na sua recuperação e aproveitou para agradecer o carinho enviado pelas redes sociais e também por ligações e mensagens de todo o país.

(Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)