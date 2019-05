Elton pede Bahia focado no Flu para voltar a vencer no Brasileiro

O triunfo de 1x0 do Bahia sobre o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil, ainda está recente na cabeça do torcedor, mas o elenco tricolor já virou a chave. No domingo (26), o Esquadrão tem um novo compromisso: recebe o Fluminense, às 19h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o grupo voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira (24) e o volante Elton afirma que o foco está totalmente no duelo contra o time carioca.

"Não dá nem tempo de comemorar o triunfo, de recuperar os jogadores, foi um jogo que desgastou muito. O treinador tem que pensar se coloca o cara pra jogar domingo, porque já tem um jogo quarta. Tem que ver o lado dele, o lado do jogador. Mas, quem ele optar, tem que entrar com vontade porque precisamos pontuar para estar sempre na parte de cima da tabela, que esse ano é a nossa meta", disse Elton.

Por falar em quem vai jogar, Roger admite a possibilidade de poupar alguns atletas diante do Flu, já que três dias depois, na quarta-feira (29), o time volta a encarar o São Paulo, na Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e precisa apenas de um empate para se garantir nas quartas. Mesmo com a intenção do treinador, Elton garante que está à disposição.

"Eu estou me sentindo bem. O cansaço vem hoje, quando a gente acorda parece que um trator passou por cima. Mas se ele optar por mim eu estou à disposição, quero sempre ajudar o Bahia e os meus companheiros", garantiu.

Vai mudar?

Além de definir se vai poupar alguns atletas na partida, Roger terá dois dias para definir se mantém o time com três volantes ou volta ao esquema tático habitual, com um meia de ligação. Para Elton, independentemente da escolha, o Esquadrão vai entrar focado em vencer o duelo.

"Nessa parte de dentro de casa, se vai colocar três volantes ou não, o Roger é um cara que estuda muito o adversário, sabe o momento de trocar a tática ou não. Antes do time sair para esses dois jogos fora, ele chamou e disse que estava pensando em colocar os três volantes para ganhar mais o meio. Realmente quando a pessoa está em casa, na arquibancada vendo, acha que vai ficar só marcando. Por a gente recuar e marcar linha baixa, parece que a gente só quer marcar atrás, mas quando a gente roubava a bola saía em velocidade. Agora, dentro de casa, eu não sei o que vai ser, deixo para o Roger. Independente se vão ser dois ou três volantes, temos que entrar com muita vontade para pontuar no Brasileiro e estar sempre no pelotão de cima", disse.