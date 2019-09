Elza Soares conta como começou a cantar para salvar vida do filho

(Foto: Reprodução/Instagram)

Com quase 60 anos de carreira, Elza Soares acumula sucessos, dores, e é cercada por polêmicas. Foi em um dos seus relatos sobre sofrimento que a cantora emocionou seus seguidores e fãs da sua rede social na última segunda-feira (2).

Em um carrossel com quatro fotos no Instagram, a artista apresentou o figurino de seu novo disco e turnê intitulada como 'Planeta Fome', e contou como sua carreira teve início há 66 anos, no programa "Calouros em desfile", de Ary Barroso, na rádio Tupi. Veja abaixo.

Na época, um dos seus filhos, João Carlos, estava morrendo de desnutrição e precisava de ajuda médica. Elza já tinha perdido duas crianças para a fome. Então, ao ouvir que o programa de Ary estava com o prêmio de calouros acumulado, ela decidiu se inscrever e cantar.

A cantora relata que subiu ao palco com um vestido da mãe, que encheu de alfinetes para que se ajustasse ao seu corpo. “Não sei como, mas eu sabia que ia buscar esse prêmio! Fiz a inscrição e me avisaram que eu precisava ir bonita. Mas eu não tinha roupa nem sapatos, não tinha nada! Então, eu peguei uma roupa da minha mãe, que pesava 60kg e vesti, só que eu pesava 32kg, já viu ne? Ajustei com alfinetes. Tudo bem que agora é moda ne? Hoje até a Madonna usa, mas essa moda aí fui eu que comecei viu?”, contou Elza Soares em um trecho do texto.

Ao se levantar para ir ao palco, a artista relembra que todos os presentes riram dela. O compositor perguntou de que planeta ela veio e Elza respondeu: “Do mesmo planeta seu, Seu Ary” e, quando ele questionou, “E qual é o meu planeta?”, ela disse: “PLANETA FOME!”.

Neste momento, a plateia se calou e a ouviu interpretar e ganhar o concurso com a música ‘Lama’. “O Gongo não soou e eu ganhei, levei o prêmio e meu filho está vivo até hoje, graças a Deus! De lá pra cá, sempre levo comigo um Alfinete”, expôs a cantora.

https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2019/09/03/elza-soares-conta-como-comecou-a-cantar-para-salvar-vida-do-filho-387244.php

As informações são do Jornal do Commercio.