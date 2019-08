Elza Soares grava com BaianaSystem, Letieres Leitte e Virgínia Rodrigues

Reprodução da capa do single criada pelo designer baiano Felipe Cartaxo

(Foto: Divulgação)

Elza Soares se uniu a um grupo de baianos para gravar uma canção para o seu próximo álbum Planeta Fome, que está previsto para ser lançado pela gravadora Deck, no dia 13 de setembro. Antes, porém, a artista lança, na próxima sexta-feira, nas plataformas digitais, o single Libertação, de autoria de Russo Passapusso. Nesta faixa, a Mulher do Fim do Mundo divide os vocais com a banda BaianaSystem e com a cantora Virgínia Rodrigues.



DNA baiano

Para completar o time baiano, a música tem arranjos assinados pelo maestro Letieres Leite e são executados pela Orkestra Rumpilezz. Outro baiano que entrou neste páreo foi o designer Felipe Cartaxo, responsável pela identidade visual do grupo BaianaSystem, que criou a capa do single. Já o show de lançamento do álbum da cantora será dia 29 de setembro, no Rock in Rio.



Sétima arte

Fazendo carreira nos festivais internacionais e com estreia prevista no Brasil para novembro próximo, o filme Marighella, dirigido pelo ator e diretor baiano Wagner Moura, faturou o prêmio de melhor ator para o protagonista, o cantor e ator, Seu Jorge, no Bari International Film Festival, realizado na Itália. De passagem por Salvador, onde veio matar as saudade de sua casa no Farol da Barra e acertar detalhes do lançamento do filme em Salvador, Moura aproveitou para assistir o espetáculo Revele!, do amigo Fernando Guerreiro, e depois foi jantar na Rocca Forneria, a convite de Eliana Pavetto.

Quatro mãos

O chef Ricardo Silva vai dividir a cozinha do Carvão, na próxima quinta-feira (15) com o colega paulista Eudes Silva. A dupla vai criar um menu especial para o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero Bahia. O chef convidado é dono do badalado restaurante Taioba em São Paulo e conhecido no cenário gastronômico por ser fiel à utilização de ingredientes da culinária caiçara.



Chef paulista Eudes Silva vai cozinhar no Carvão

(Foto: Divulgação)

Entre amigos

O ator Luis Miranda ganhou jantar especial em sua homenagem da amiga Regina Mendes na noite de sábado. A festa começou após a última apresentação do espetáculo O Mistério de Irma Vap, no Teatro Castro Alves. Após receber o público no seu camarim, o ator seguiu para o apartamento da amiga, no Campo Grande, acompanhado de Mateus Solano, do diretor Jorge Farjalla e de todo o elenco da peça que teve lotação esgotada todos os dias. A farra seguiu pela madrugada com muitos amigos da anfitriã e do homenageado.

Regina Mendes entre Mateus Solano e Luis Miranda

(Foto: Acervo pessoal)

Estreia nas letras

O baiano Pedro Tourinho lança seu primeiro livro Eu, Eu Mesmo e Minha Selfie – Como Cuidar Da Sua Imagem No Século XXI, no dia 26 de agosto, no Museu de Arte Moderna (MAM-BA). Formado em Comunicação, especialista em entretenimento e mídia e fundador das agências Soko e MAP, Tourinho vai participar de um talk show sobre a obra, mediado pela ABMP, durante a noite de autógrafos.

Pedro Tourinho escolheu o MAM para lançar seu primeiro livro

(Foto: Divulgação)

Criatividade

Está confirmado para os dias 6 e 7 de dezembro, no Centro Histórico de Salvador, a 2ª edição do SCREAM – Salvador Creativity Festival. A programação e inscrições deverão ser divulgadas em breve. Por falar em Pedro Tourinho, ele é um dos nomes já confirmados no evento.

3 x 4 GENTE BOA

Marcelo Brito está ensaiando novo espetáculo

(Foto:Saulo Robledo/Divulgação)

Natural de Itambé, no centro sul baiano, Marcelo Sousa Brito chegou a Salvador há vinte anos e, desde então vem deixando sua marca como encenador e pesquisador de Artes Cênicas. O baiano, que já morou na França e na Alemanha, onde fez mestrado e doutorado, hoje cursa seu pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia. Enquanto se prepara para concluir o curso, ele vai levar ao palco do Teatro Vila Velha, no próximo dia 10 de outubro, a peça Mal Invisível. O artista, que em 2006 ganhou o Prêmio Braskem Revelação com o espetáculo Guilda, está movimentando a comunidade do Solar do Unhão com seus ensaios diferentes, que contam com um elenco reconhecido como Márcia Andrade, Paulo Paiva e José Carlos Jr. Atualmentw, Marcelo está a todo vapor juntamente com a equipe do Coletivo Cruéis Tentadores na preparação da peça. O projeto, segundo ele, faz parte de uma longa pesquisa iniciada em Paris em 2002. Com dois livros publicados: O Teatro Invadindo a Cidade (2013), e O Teatro que Corre nas Vias (2017), o artista já percorreu cidades do interior baiano, do Brasil e da Europa, sempre com um traço performático diferenciado.



Mais +

Cerca de mil ex-funcionários do grupo Ricardo Eletro poderão ser beneficiados com o acordo que a rede fez com o TRT5 (Tribunal Regional do Trabalho) para pagamento de dívidas trabalhistas. O grupo fará aportes mensais de R$ 500 mil. A expectativa é de que o plano de pagamento se encerre em 36 meses, com um montante de até R$ 10 milhões no primeiro ano, chegando a R$ 20 milhões no total.



Menos –

Os brasileiros voltaram a se endividar. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o percentual de famílias endividadas no país cresceu de 64% em junho para 64,1% em julho deste ano. Os dados revelam que em julho de 2018, a taxa era de 59,6%. Ainda segundo a pesquisa, a proporção das famílias que se declararam muito endividadas aumentou entre o mês passado e o anterior, de 13% para 13,3%. A crise ta feia!