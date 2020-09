Em 18º casamento, Gretchen troca alianças com saxofonista Esdras de Souza

A cantora Gretchen e o saxofonista Esdras de Souza trocaram votos e alianças na tarde desta quarta-feira (30), em Belém, capital do Pará. “Estou muito emocionada. Não consigo falar", disse a dançarina em entrevista à revista Quem, ao chegar ao local.

Já o noivo falou sobre o grande dia antes de dizer o "sim". "Estou tranquilo e feliz demais. Pratico reiki e por isso estou zen", contou ele, que vestiu um terno branco e usou diamantes e topázios como joias, além de um terço da Nossa Senhora de Nazaré.

As filhas do músico, Isabele e Tatiana, entraram no local carregando uma imagem da Nossa Senhora de Nazaré. Os sete filhos da cantora não compareceram à cerimônia da mãe, que se casou 18 vezes - número que Gretchen nega, afirmando que foram apenas seis, contando com essa de agora.

Aos 61 anos, Gretchen promoveu uma cerimônia bastante diferente de todas as demais, já que é a primeira vez que promove um casório no meio de uma pandemia.

Para se adaptar ao momento delicado, a Rainha do Bumbum respeitou protocolos de segurança para evitar a contaminação pela covid-19.

Gretchen conheceu seu 18º companheiro no início do ano, logo após se divorciar, de forma amigável, do empresário português Carlos Marques.