Em 2020 foi preciso deixar de lado os planejamentos e criar novos caminhos

A virada do ano é sempre muito simbólica. Tempo de fazer novos planos, recomeçar o que não deu certo no ano anterior, renovar as energias, reafirmar laços. 2020 começou assim. Com uma responsabilidade de ser desafiador por uma retomada da economia, pelo sofrimento de desastres ambientais.

O que ninguém podia imaginar é que seria tão surpreendente e fosse requerer um nível de resiliência jamais visto pela maioria das pessoas. A pandemia causada pelo coronavírus revirou todo o mundo. Exigiu transformação, solidariedade, resiliência e muita esperança. Esquecer planejamentos.

“A pandemia, entre outras coisas, obrigou as pessoas a pensarem em si, nas suas vidas e futuro de forma forçada, e nem todo mundo estava preparado para realizar essa reflexão. É fato que sabemos sobre nossa finitude, mas não vivemos constantemente pensando na morte como algo tão próximo, como a fragilidade da vida. E essa foi uma grande mudança”, ressalta Geane Santos, psicóloga do Sistema Hapvida.

Os abraços foram proibidos. Encontros e festas também. Sair? Só de máscara e sem aglomerar. Lives viraram nova diversão. Foi tempo também de coragem de muitos profissionais que, mesmo com o risco eminente de um contágio de uma doença ainda desconhecida, não pouparam esforços para mitigar uma crise que parecia sem fim.

“Eu não tenho medo porque recebi uma missão: tentar amenizar o coronavírus. Estou fazendo a minha parte, sem olhar para quem. No mesmo tempo que a gente está botando produto para matar o vírus, ainda explica às pessoas que tem que ficar em casa. A gente faz a nossa parte, pede proteção a Deus e vai pra frente”, relata Antônio Jorge, 29 anos, prestador de serviço da prefeitura de Salvador que desde março ajuda a desinfectar ambientes como hospitais de campanha, cemitérios, vias públicas, postos de saúde e postos policiais.

Medidas restritivas

Desinfectar áreas estratégicas da cidade foi uma das medidas de segurança mantidas em Salvador. A capital ganhou destaque mundial pelas suas medidas de proteção à doença. Um conjunto de 101 ações fez parte do plano elaborado pela Prefeitura para reativar a economia da cidade e superar obstáculos impostos pelos efeitos da pandemia.

Dentre elas estão alimentação para pessoas de situação de rua, novos Caps, criação de hospitais de campanha, distribuição gratuita de máscaras, implementação de lock down, testagem em massa nos bairros com maior incidência, entrega de auxilio financeiro para parte da população, o Salvador por Todos. Os investimentos estimados são de R$ 7 bilhões, sendo R$ 6 bilhões captados junto ao setor privado.

Solidariedade

A solidariedade se multiplicou durante a pandemia. Pessoas e empresas usaram a solidariedade como arma de combate ao novo vírus: foram doações de insumos da área médica, distribuição de alimentos e produtos de higiene pessoal, apoio a vizinhos idosos e até rede de amparo psicológico.

A Braskem foi uma dessas empresas que investiram em doações de EPIs, respiradores e materiais de higiene e limpeza. Em Camaçari foram doadas 150 mil máscaras para a Prefeitura e 400 para o 10º Grupamento do Corpo de Bombeiros. As Obras Sociais Irmã Dulce receberam 38,4 mil unidades de sacos de resíduos, 20 mil aventais e 2,5 mil capas plásticas fabricadas a partir de resinas plásticas doadas pela Braskem.

Além disto, mais de 27 toneladas de alimentos foram doados para instituições sociais e catadores vinculados a cooperativas de reciclagem na Bahia com o objetivo de amenizar os impactos da pandemia. Em parceria com outras empresas e autoridades públicas, transformaram resinas plásticas e químicas em embalagens para álcool líquido e gel, produção de água sanitária e até a impressão 3D de hastes para máscaras de proteção.

Já o grupo Largo Resources, responsável pela mina de vanádio em Maracás, distribuiu nos últimos seis meses um total 302 mil máscaras de TNT para comunidades de Maracás, Pé de Serra, Porto Alegre, Iramaia, Lajedo do Tabocal e Lafaiete Coutinho.

A cor de 2021

Todo mês de dezembro há uma grande expectativa na divulgação da Pantone pela cor para o ano que se inicia. São levados em consideração aspectos como moda, marketing, crises mundiais.

Esse ano ela vem em dose dupla: 'Amarelo iluminado' e 'cinza sólido'. Uma união de cores traz uma mensagem de positividade apoiada pela força e moral. Prático e sólido como uma rocha, ao mesmo tempo caloroso e otimista. Essa é uma união de cores que nos passa resiliência e esperança.

Precisamos nos sentir encorajados e encantados. Isso é essencial para o espírito humano", afirmou Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute, durante o anúncio anual da empresa.



