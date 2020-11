Em 24 horas, Salvador reduz em 6% ocupação de leitos de UTI para covid-19

Na tarde deste domingo (22) a ocupação de leitos de UTI exclusivas para o tratamento da covid-19 estava em 56%, com 210 dos 372 leitos ocupados. O número é 6% menor do que os 62% registrados no sábado (21) quando a taxa de ocupação fez o secretário de saúde do município Leo Prates demonstrar preocupação por meio das redes sociais.

"Nesse momento, não corremos esse risco. Mas preciso destacar que nossa capacidade é finita. Se as pessoas não nos ajudarem, vamos precisar voltar a fechar, porque há limite", alertou Leo Prates, chamando atenção para a possibilidade de um novo fechamento de setores da cidade se não houver colaboração da população.

Com o cenário, dez leitos de UTI foram reabertos pela prefeitura, que ainda retomou a implementação de mais 20. A informação da reabertura foi divulgada ainda no sábado, um dia depois do hospital de Campanha do Wet’n Wild ter sido desativado. Três pacientes ainda estavam internados no local, nesta sexta-feira (20). Dois dos enfermos foram transferidos para o Hospital Sagrada Família e um foi encaminhado para o Memorial.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a decisão de fechar o espaço, aberto em maio para tratamento exclusivo de pacientes infectados com a covid-19, foi a queda na taxa de ocupação de leitos em Salvador. A tenda Wet'n Wild 1 já tinha sido desativada em 15 de outubro.

Apesar de não ter mais pacientes no local, a SMS informou que a estrutura não será desmontada de imediato, para que o hospital volte a funcionar caso haja necessidade. Hoje, o espaço conta com cerca de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 80 de enfermaria.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital de campanha recebeu 1.440 pacientes com coronavírus. Destes, 998 doentes ficaram internados na tenda Wet'n Wild 1, enquanto 442 enfermos foram hospitalizados na tenda Paralela 2.

Dos internados na tenda Wet'n Wild 1, se curaram 657 pacientes e 219 morreram. Na Paralela 2, foram 320 curados e 55 óbitos.

De acordo com o último boletim da Sesab, divulgado na tarde deste domingo (22), a Bahia registrou 21 mortes e 958 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,2%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde deste domingo (22). No mesmo período, 1.346 pacientes foram considerados curados da doença (+0,4%).

Dos 384.903 casos confirmados desde o início da pandemia, 368.575 já são considerados recuperados, 8.226 encontram-se ativos.





* Com orientação do editor Flávio Oliveira