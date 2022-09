Em 4 anos, Hub Salvador fomentou mais de R$ 190 milhões em investimentos

Comunidade voltada para o fomento do empreendedorismo, tecnologia e inovação, o Hub Salvador está completando quatro anos com resultados significativos no fomento do ecossistema de inovação da capital baiana e, consequentemente, no desenvolvimento econômico da cidade. O equipamento, resultado da parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada, através dos grupos DP Participações e Bossa Nova, com a gestão da LightHouse, conta hoje com uma comunidade de mais de 40 startups. Além de funcionar como residência física e virtual dessas empresas, o Hub Salvador ofereceu mentorias, cursos, eventos e oportunidades de conexão, que resultam em geração de negócios para quem participa desta comunidade. As startups residentes ou participantes dos seus programas levantaram R$190 milhões em exits (rodadas de venda) ou captação de investimentos. “Ao longo desses quatro anos, percebemos um aumento significativo na quantidade e qualidade de startups, mas também um desenvolvimento dos fundadores locais”, destaca Gustavo Menezes, sócio da LightHouse e gestor do Hub Salvador.

Financiamentos

Os financiamentos também são ferramentas que permitem o desenvolvimento das empresas que apostam em inovação e das startups. O Hub de Inovação do Banco do Nordeste, que opera dentro do Hub Salvador, registra mais de R$650 milhões contratados na Bahia através do FNE Inovação, crédito para investimentos em produtos e serviços.

Bahia em Minas

Na próxima semana, entre os dias 12 e 15, os principais nomes da mineração brasileira estarão reunidos em Belo Horizonte (MG) para a Exposibram 2022. E a Bamin vai aproveitar a vitrine para apresentar seus projetos integrados de mineração e de soluções logísticas. A CBPM também marcará presença, com um estande no local. Promovida pela Ibram, a Exposibram é o mais importante evento de mineração da América Latina, com centenas de expositores brasileiros e estrangeiros e mais de 1.300 participantes e debatedores no Congresso Brasileiro de Mineração. A estimativa dos organizadores é de que 50 mil pessoas visitem a exposição durante os quatro dias de realização do evento. A Bamin está construindo um novo corredor logístico de integração e de exportação para a mineração e para o agronegócio para o Brasil. A empresa, que pertence ao grupo Eurasian Resources Group (ERG), está investindo R$ 20 bilhões nos projetos que incluem a Mina Pedra de Ferro, em Caetité, na Bahia, e os projetos de soluções de logística integrada: Porto Sul, em Ilhéus, e o Trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL, que ligará Caetité a Ilhéus, com 537 km de extensão. “Quando a FIOL trecho 1 e o Porto Sul estiverem prontos, em 2026, iremos produzir 26 milhões de toneladas de minério de ferro. O corredor logístico de integração e de exportação é de extrema importância para a mineração e também para o agronegócio, além de outras cadeias produtivas”, afirma Eduardo Ledsham, CEO da companhia e um dos palestrantes no Congresso Brasileiro de Mineração.

Bunker oil

O combustível do tipo bunker oil, produzido pela Acelen na Refinaria de Mataripe para ser usado em navios, está sendo fornecido normalmente às embarcações que trafegam pela Baía de Todos os Santos, no litoral baiano, viabilizando o acesso ao produto pelo mercado interno. Para garantir a prestação do serviço, a Acelen firmou parceria com a Raízen, segunda maior distribuidora de combustível do país, que fica responsável pela operação regular de abastecimento à região. A operação é feita por meio de um navio do tipo barcaça, que sai do Terminal de Madre Deus, no recôncavo baiano, para atender tanto as embarcações em viagens de cabotagem, quanto as que seguem em longo curso. Ainda no primeiro ano de operação, a expectativa da Acelen é comercializar até 15 mil toneladas de bunker oil por mês no mercado doméstico. Com mais essa iniciativa, a empresa reforça o seu compromisso com a preservação do abastecimento e apoio ao estado, com segurança, transparência e qualidade dos produtos oferecidos aos clientes.

Investimentos

A Clínica de Saúde e Imagem (CSI) comemora seis anos com o anúncio de investimentos na estrutura e em equipamentos que somam R$ 10 milhões nos próximos dois anos. Como parte dos investimentos estão a inauguração, ainda este ano, de uma nova unidade no edifício CEO Salvador Shopping e a expansão do estacionamento da unidade de Brotas. Além disso, haverá a ampliação na estrutura de Brotas com a chegada de um novo laboratório parceiro dentro da unidade. Está prevista também a aquisição de novos equipamentos, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada com atualizações de novas tecnologias para trazer ainda mais acolhimento e segurança diagnóstica na saúde da mulher, infantil e fetal.

Renegociações

Mais de 1,8 milhão de pessoas renegociaram suas dívidas em agosto na plataforma Limpa Nome da Serasa. Foram realizados mais de 2,8 milhões de acordos, com descontos que somaram R$ 4,8 bilhões. Foi registrado aumento de 22% nas renegociações em relação ao mês de julho. Com pouco mais de 150 mil operações, a Bahia ficou em quarto lugar no volume de acordos firmados.