Em ação de combate à LGBTfobia, escadarias do Metrô de Salvador ficam coloridas

Duas estações de metrô de Salvador tiveram suas escadas coloridas para chamar atenção para o Dia Internacional contra Homofobia. Nesta segunda-feira (17), as escadarias das estações Lapa e Aeroporto de Metrô ganharam os núcleos da bandeira LGBTQIA+.

A ação promovida pela CCR Metrô Bahia lembra os dados que virou símbolo da luta pela diversidade sexual, contra a violência e o preconceito. A iniciativa visa conscientizar toda a população para o combate à homofobia e também é realizada simultaneamente no metrô de São Paulo, nas linhas administradas pelo Grupo CCR.

"Essa é mais uma ação de diversidade que prepara para que, no mínimo, a população pare para repensar os seus preconceitos e como eles impactam a vida de muitas pessoas. Vamos cuidar do caminho de todos, com respeito e sem preconceito", destaca o gestor de Comunicação da CCR Metrô Bahia, Álvaro Britto.