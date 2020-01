Em acidente com van, motociclista se choca contra árvore e morre em Ondina

Um acidente entre uma van de empresa de turismo e uma moto deixou um morto no fim da tarde desta terça-feira (7), no bairro de Ondina. O caso aconteceu na Avenida Oceânica, no sentido Rio Vermelho, próximo ao antigo Hotel Othon.

Acidente aconteceu no fim da tarde desta terça

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

De acordo com informações da Transalvador, a van trafegava à frente da moto quando tentou fazer um retorno à esquerda e surpreendeu o motociclista de 27 anos. O rapaz, identificado como Plínio da Silva Oliveira, chegou a buzinar para alertar à van, mas não conseguiu evitar a colisão, bateu na parte lateral da frente do veículo e, ao subir no canteiro central, foi arremessado contra uma árvore. A vítima teve fratura exposta na perna e sofreu uma forte pancada na cabeça.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser chamados ao local e tentaram manobras de reanimação por aproximadamente 50 minutos, mas o jovem não resistiu. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para remover o corpo. Parentes da vítima também compareceram ao local, mas, muito abalados, não quiseram gravar entrevistas.

Van ficou com marcas do acidente

(Foto: Gil Santos/CORREIO)





Ainda segundo o órgão de trânsito, Plínio era eletricista e estava retornando para casa após um dia de trabalho. Ele, que mora no Alto de Ondina, era casado e não deixa filhos. Já a van transportava passageiros na hora do acidente, mas ninguém ficou ferido. Não há informações de quantas pessoas estavam no veículo.

O motorista da van, que entrou em estado de choque, foi avaliado pelo Samu e permaneceu no local para conversar com agentes da Transalvador. Segundo o órgão, os dois veículos estavam com documentação regular e ambos motoristas habilitados. Os dois também trafegavam dentro do limite de velocidade da pista, segundo informações preliminares dos agentes de trânsito que estiveram no local.

Acidente causou congestionamento na Avenida Oceânica

(Foto: Gil Santos/CORREIO)

Ainda de acordo com agentes de trânsito que estiveram no local, a moto provavelmente estava no chamado ponto cego da van, o que teria provocado o choque.

Há um grande congestionamento no local, principalmente por causa do acúmulo de curiosos que pararam para acompanhar o caso.