Em alta, Bahia recebe o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

O Bahia tem vivido um bom início de Campeonato Brasileiro. Venceu duas e empatou uma das quatro partidas que fez. É com a missão de dar sequência aos resultados positivos que o time entra em campo neste domingo (20), diante do Corinthians, no estádio de Pituaçu.

De volta à capital baiana após vencer o Ceará em Fortaleza, o tricolor tem como meta se fazer forte em casa novamente. Em dois jogos como mandante no atual Brasileirão, a equipe bateu o Santos por 3x0 e foi derrotada por 1x0 pelo Internacional.

Além de aumentar a confiança, outra vitória agora manterá o Bahia brigando na parte de cima de tabela. E para alcançar o objetivo, o tricolor tem como aliado o momento ruim que o adversário atravessa.

Se no Esquadrão o clima é de tranquilidade, no Corinthians o cenário é turbulento. A equipe paulista ainda não conseguiu decolar sob o comando de Sylvinho. O time vem de eliminação para o Atlético-GO, na Copa do Brasil, e derrota de virada para o Red Bul Bragantino em casa.

O tricolor não perde para o alvinegro em Salvador desde 2014. Melhor: o time baiano venceu todos os quatro últimos duelos contra os paulistas. Em 2017, Vinícius e Régis marcaram no 2x0 pelo Campeonato Brasileiro. Em 2018, o gol do triunfo por 1x0 foi do chileno Mena. O Esquadrão repetiu a dose em 2019, ao vencer por 3x2 logo na estreia do Brasileirão. Além dos gols de Arthur Caíke e Artur, Rogério anotou um golaço por cobertura. E em janeiro deste ano, já sob o comando de Dado Cavalcanti, o Bahia bateu o Corinthians por 2x1, com gols de Gilberto e Índio Ramírez - o volante Gabriel descontou. Todos esses jogos foram disputados na Fonte Nova.

Titulares de volta

Na partida deste domingo, o Bahia vai ter o retorno de jogadores importantes. Apesar de terem sido elogiados por Dado Cavalcanti após o jogo contra o Ceará, o meia-atacante Thonny Anderson e o volante Jonas voltam para o banco de reservas e dão lugar para Rodriguinho e Patrick, respectivamente. A dupla foi poupada na rodada anterior por ter apresentado alto desgaste físico.

Outro que também foi preservado no Castelão, mas tem a titularidade assegurada é o zagueiro argentino Germán Conti, que retoma a posição ocupada por Luiz Gustavo contra o Ceará. O único atleta que não está disponível para Dado é o lateral direito Nino Paraíba. Ele vai cumprir o último dos sete jogos de suspensão que recebeu do STJD pela briga na final da Copa do Nordeste.

Do outro lado, o técnico Sylvinho também tem problemas para montar o time. O atacante Léo Natel sofreu uma luxação no braço e está vetado. Já Gustavo Mosquito foi liberado após o pai falecer vítima da covid-19. Por outro lado, Jô voltou de lesão e treinou normalmente na sexta.

Veja as prováveis escalações:

Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Germán Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Roni; Luan, Jô e Matheus Vital. Técnico: Sylvinho.