Em apenas seis dias, estádios baianos receberão 17 jogos

A bola vai voltar a rolar na Bahia a partir do próximo dia 21 e os gramados do estado serão palco de uma intensa maratona. Em apenas seis dias, 17 jogos serão disputados em oito praças esportivas da capital e do interior, válidos pelas fases classificatórias do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. As fases finais dos torneios ainda reservam outros 14 duelos em estádios baianos.

A princípio, o Joia da Princesa e a Arena Cajueiro vão abrigar três disputas cada, em Feira de Santana. O estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, o Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, e o Valfredão, em Riachão do Jacuípe, sediarão um jogo cada, assim como o Centro Esportivo Praia do Forte, em Mata de São João. A Fonte Nova funciona atualmente como hospital de campanha no combate à covid-19 e não será utilizada.

Em Salvador, as partidas acontecerão em Pituaçu e no Barradão. Como são as principais praças esportivas disponíveis no estado, é certo que sediarão não apenas os jogos das fases classificatórias dos torneios, mas também das decisivas e estão cotadas para serem cenário do desfile das taças. Para aguentar o cronograma intenso, precisam estar com os gramados em perfeitas condições.

O estádio rubro-negro é o que vai receber o maior número de jogos nesse primeiro momento. Serão quatro, dois pela Copa do Nordeste e dois pelo Campeonato Baiano. Além disso, é o único que vai ser usado por três dias seguidos: 21, 22 e 23 de julho.

Após manutenção feita durante a pandemia, quando as atividades na Toca do Leão foram paralisadas por três meses, o gramado do Barradão está pronto para o desafio. “O gramado passou nesse período por um processo de revitalização e está perfeito, com total condições de atender todos os jogos”, garante o gerente de manutenção do Vitória, Sérgio Roberto de Souza.

Diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto diz o mesmo sobre o gramado de Pituaçu. “Foi feita adubação em algumas áreas que precisavam ser feitas, nada fora do normal, e hoje o gramado está em perfeita condição. A gente fez uma vistoria hoje (quarta-feira, 15) pela manhã. O novo corte foi feito da grama, choveu muito nesse período, então ficou bom em termos de resultado. Teremos uma competição com um gramado que é um tapete”, afirmou.

O dirigente garante que Pituaçu está apto para receber outros jogos além dos três que estão agendados para esse primeiro momento – um do Nordestão e dois do estadual – e conta que, para além do gramado, outras áreas do estádio ganharam manutenção.

“Tem condições perfeitas de suportar. Nós estamos trabalhando inclusive com a hipótese de Pituaçu ser o palco da final da Copa do Nordeste. Além do gramado estar em perfeitas condições, fizemos toda a reforma na parte de segurança, como combate a incêndio, que está com tudo novo. Vestiários e banheiros foram revisados. O estádio está em pleno funcionamento, com capacidade de receber qualquer competição nacional. O planejamento foi feito para que o estádio receba essas competições sem nenhum susto”, afirmou Vicente Neto.

Confira os jogos separados por estádios:

Pituaçu/ Salvador

22/7 - Bahia x Náutico (Copa do Nordeste)

23/7 - Atlético x Bahia (Campeonato Baiano)

26/7 - Bahia x Fluminense (Campeonato Baiano)

Barradão/ Salvador

21/7 - Fortaleza x América-RN (Copa do Nordeste)

22/7 - CRB x Ceará (Copa do Nordeste)

23/7 - Vitória x Bahia de Feira (Campeonato Baiano)

26/7 - Jacuipense x Atlético (Campeonato Baiano)

Joia da Princesa/ Feira de Santana

22/7 - Botafogo-PB x Vitória (Copa do Nordeste)

23/7 - Fluminense x Jacuipense (Campeonato Baiano)

26/7 - Doce Mel x Vitória (Campeonato Baiano)

Arena Cajueiro/ Feira de Santana

22/7 - Sport x Confiança (Copa do Nordeste)

23/7 - Jacobina x Doce Mel (Campeonato Baiano)

26/7 - Bahia de Feira x Juazeirense (Campeonato Baiano)

Adauto Moraes/ Juazeiro

23/7 - Juazeirense x Vitória da Conquista (Campeonato Baiano)

Lomanto Júnior/ Vitória da Conquista

26/7 - Vitória da Conquista x Jacobina (Campeonato Baiano)

Centro Esportivo Praia do Forte/ Mata de São João

22/7 - ABC x CSA (Copa do Nordeste)

Valfredão/ Riachão do Jacuípe

22/7 - River-PI x Santa Cruz (Copa do Nordeste)