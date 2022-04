Em ato contra guerra, crianças pintam bandeiras da Ucrânia no Rio Vermelho

Cerca de 10 crianças de colégios públicos de Salvador se reuniram nesse sábado (1°), na Praça Mestre Bimba, no Rio Vermelho, para pintar corações nas cores da bandeira da Ucrânia. A ação, promovida pelo artista plástico André Fernandes, é uma forma de intervenção artística contra a invasão da Rússia à nação ucraniana.

Os corações utilizados na ação são confeccionados com materiais recicláveis, nesse caso foram utilizadas garrafas pets. O artista conta que a ideia surgiu depois de ter visto crianças abandonadas, além de prédios, igrejas e hospitais bombardeados na Ucrânia.

“Não podemos ficar inertes em casa vendo esses acontecimentos, precisamos fazer algo por aquele povo que está sofrendo tanto”, afirmou André.

A museóloga Olga Vidal, 32 anos, mãe de uma das crianças que estavam pintando os corações, ressalta que a ação quer mostrar que o amor deve ser uma constante. “Queremos que as pessoas deixem de pensar no que nos diferencia, mas sim no que nos liga, que é o amor, esperança e a caridade entre o próximo”, destaca.

(Foto: Laiz Menezes/CORREIO)



Olga diz ainda que a intervenção também é uma forma de protesto contra a dizimação da juventude negra no Brasil. “Queremos nossos jovens vivos, com sonhos e idealizando seus projetos de vida”, finalizou

João Paulo Fernandes, 9, afirma que gostou de ter participado da intervenção. “A Rússia está bombardeando de uma forma que não deveria bombardear, e a Ucrânia tá sofrendo muito. Eu não estou gostando disso, não”, disse a criança.