Neste domingo (17) foi lançada a Campanha Natal sem Fome promovido pelo Ação Cidadania Salvador, na sede e ao lado da Igreja de Santana, no Rio Vermelho. Ato ecumênico com Padre Angelo recebeu representantes do Terreiro do Gantois,do espiritismo e evangélicos.

((Foto: Divulgação)) ((Foto: Divulgação)) ((Foto: Divulgação))

A manhã cultural teve ainda, a participação do artista Menelaw Sete que caracterizou o beija-flor símbolo da campanha desse ano. As doações poderão acontecer até 21/12 na Igreja de Santana e em outros pontos que serão credenciados.