Em briga direta contra Z4, Vitória enfrenta o Brasil de Pelotas

A situação do Vitória na Série B está difícil. Sem vencer há seis jogos, o Leão vive seu pior jejum da temporada e segue na zona de rebaixamento. A briga pelo acesso, sonho do início da temporada, está cada vez mais longe. É preciso sair do buraco o quanto antes, e o próximo desafio é uma luta direta contra o Z4.

Neste sábado (16), às 11h, o rubro-negro encara o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, pela 12ª rodada. O Vitória ocupa a 17ª posição, com nove pontos, enquanto o rival é o 19º colocado, com apenas um a menos. Assim, ganhar é necessário não só para espantar a má fase, como também para não afundar ainda mais na tabela.

Da mesma forma que o Leão, o Xavante acumula seis jogos sem ganhar, também com três empates e três derrotas. Como mandante, o time gaúcho não faz uma boa campanha. Até aqui, ganhou só um jogo, empatou três e perdeu outro.

O Vitória, por sua vez, tentará buscar seu primeiro triunfo como visitante. Acumula três empates e duas derrotas, com apenas 20% de aproveitamento longe de Salvador. Técnico do Leão, Ramon Menezes espera que o time tenha uma boa atuação e quebre os jejuns.

"É lógico que ficar seis jogos sem vencer incomoda. Mas estamos há três sem perder também. É uma competição que você precisa pontuar. Sabemos que estamos muito próximos da vitória. É um grupo jovem, um trabalho novo, mas estou confiante que estamos no caminho certo", afirmou Ramon.

A pressão por bons resultados ganhou uma dose a mais na última quinta, quando torcedores foram até o aeroporto de Salvador, antes do embarque do time, para protestar contra a má fase. A manifestação foi reprovada por Ramon Menezes, que afirmou que essa não é forma de tirar o Leão da situação em que se encontra.

"O torcedor tem o direito de cobrar e pressionar. Agora, uma manifestação como aquela, sou completamente contra. (...) Ali acaba havendo agressão, agressão verbal, acaba empurrando o jogador. Tive a preocupação de, como líder, descer para conversar", lamentou.

"É o momento de unirmos forças, esquecer qualquer lado político, porque o mais importante é o Vitória", afirmou Ramon Menezes.

O técnico tem dois desfalques na zaga. Marcelo Alves está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Wallace sentiu dor na coxa e foi vetado. Por outro lado, o volante Pablo Siles retorna ao time após cumprir suspensão.

Pelo rival, o técnico Claudio Tencati terá que promover mudanças em relação ao time que empatou em 0x0 com o Vila Nova, na rodada passada. O treinador havia apostado na formação com três zagueiros, mas dois deles, Ícaro e Heverton, estão suspensos.

No retrospecto do duelo, essa será a quinta vez que as equipes se enfrentarão pela Série B. Em 2019, foi uma vitória para cada lado: 1x0 para o Xavante no Bento Freitas e 3x0 para o Leão no Barradão. Pela edição de 2020, o primeiro turno teve empate em 0x0 em Salvador. No último encontro entre os dois, no fim de janeiro deste ano, o time baiano levou a melhor, justamente como visitante, por 1x0.

Uma possível formação do Vitória para o jogo tem: Ronaldo, Cedric, Thalisson Kelven, João Victor e Pedrinho; João Pedro (Gabriel Bispo), Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; David e Dinei.

O Xavante deve ser formado com: Matheus Nogueira; Vidal (Thalys), Camilo, Arthur Henrique e Kevin; Rômulo, Denilson, Luiz Fernando, Gabriel Terra e Lucas Santos; Ramon.