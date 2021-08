Em busca de opções, Dabove vai analisar sub-23 do Bahia; meia é alvo

Não será surpresa se o elenco do Bahia passar a contar com caras novas a partir dos próximos dias. Novo técnico do tricolor, o argentino Diego Dabove está em fase de conhecimento do elenco e tem estendido a sua avaliação às categorias inferiores do Esquadrão.

Nesta quinta-feira (26), ele vai acompanhar a partida entre o time de transição e o Fortaleza, às 15h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Um dos alvos de observação do treinador será o garoto Raí, de 19 anos, que estreou no time principal durante a derrota para o Grêmio, quando o Bahia foi comandado pelo português Bruno Lopes.

Raí vem treinando com o elenco principal na Cidade Tricolor, mas foi liberado para reforçar a equipe de baixo e ganhar mais minutos em campo. Além dele, o lateral Mayk, que ficou como opção no banco na última rodada, também está relacionado.

Na manhã desta quinta-feira, Dabove comandou mais um treino de olho na partida contra o Fluminense, na próxima segunda-feira (30), às 19h, no Maracanã.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, os jogadores foram divididos em dois grupos. Uma parte fez um trabalho técnico de posse de bola enquanto o outro participou de um minijogo em campo reduzido.

Em fase de transição, o meia Índio Ramírez, o meia-atacante Thonny Anderson e o goleiro Danilo Fernandes ficaram na fisioterapia. Outro que tratou no departamento médico foi o atacante Ronaldo, que apresentou quadro de dor muscular.