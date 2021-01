Em busca de recuperação, Bahia encara o Grêmio fora de casa

O ano de 2021 vai começar oficialmente para o Bahia nesta quarta-feira (6), quando o Esquadrão entra em campo pela primeira vez no novo ano para encarar o Grêmio, às 19h15, na arena do time gaúcho, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A temporada ainda é equivalente a 2020, mas os tricolores têm motivos de sobra para esquecer o ano que passou e vivem a expectativa de retomada no ciclo que se inicia agora. Com apenas 28 pontos em 27 jogos, vencer para o Bahia é uma questão de necessidade. O time inicia a rodada colado na zona de rebaixamento, com a mesma pontuação do Vasco, 17º colocado e que tem uma partida a menos.

Para completar, a equipe fechou 2020 com uma sequência amarga de seis derrotas, algo que não acontecia desde o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, de 1968.

Por isso, Dado Cavalcanti, técnico escolhido para completar a missão de manter o tricolor na Série A, sabe que a tarefa não será nada fácil. Mas no seu segundo desafio no comando da equipe, ele projeta postura diferente da que os atletas apresentaram na derrota de 2x1 para o Internacional, na rodada anterior.

Essa mudança pretendida por Dado vai passar diretamente pela escalação em campo. Depois de quase uma semana de treinos durante as festas de final de ano, a expectativa é que o Bahia tenha novidades entre os 11 iniciais. A principal atração pode ser o atacante Thiago, destaque no time sub-20 e que foi integrado aos profissionais.

“Tomei a decisão de mudar em outras posições, por pensar que a evolução da equipe passa por isso, por dar uma oxigenação maior no grupo, dos jogadores que vêm jogando. Mexer um pouco com esse caldeirão, buscar soluções. Estamos em fase final de campeonato, ninguém vai chegar. Espero perder menos jogadores de um jogo para outro, contar com o máximo de opções e assim a gente se fortalece mais”, explicou o treinador, antes de fazer elogios ao atacante da base.

“Thiago foi artilheiro da Copa do Brasil da categoria, já tinha a necessidade e o meu interesse de tê-lo comigo há mais tempo. Tomei o cuidado de não desfalcar a nossa equipe sub-20. Foi inevitável a vinda de Thiago antes, pelo fato de entender que ele vai trazer uma perspectiva diferente para nossa equipe. Jogador de fundo de campo, de velocidade, muita agressividade. Às vezes isso nos falta em alguns jogos”, disse o treinador.

Recomeço

O histórico entre Bahia e Grêmio em Porto Alegre é bem desfavorável ao time baiano. Em 20 jogos, foram 10 vitórias dos gaúchos, nove empates e apenas um triunfo do Esquadrão, alcançado durante o segundo turno do Brasileirão de 2019.

Na noite daquele 16 de outubro, Marco Antônio saiu do banco de reservas para sofrer o pênalti cobrado por Arthur Caíke que decretou o placar de 1x0. Os 41 pontos deixavam o Bahia igualado com o próprio adversário na época e vivo na luta por uma vaga na Libertadores, mas aí tudo começou a ruir.

Depois do duelo, o Bahia engatou sequência de nove jogos sem vencer e só conseguiu mais uma vitória nos 12 jogos que teve até o fim do campeonato, o que tirou o time da briga pela vaga.

Seria então o novo duelo contra o Grêmio o momento de quebrar a fase ruim na Série A que se estende desde a temporada passada? “A gente vê que é possível. Temos que ir lá e repetir a mesma coisa do ano passado. Teve muita raça, empenho. E também jogar quando tiver a bola. O time deles deixa jogar. Quem sabe conseguimos os três pontos para iniciar 2021 de uma forma diferente. Tenho fé nisso”, analisou o meia Daniel.