Em busca de recuperação, Bahia faz clássico com Sport, em Pituaçu

Quatro jogos sem vencer, jejum de gols, situação delicada na Copa do Brasil... Os últimos dias não têm sido fáceis para o Bahia. Mas neste domingo (1°), o tricolor vai ter que deixar todos os problemas de lado para dar a volta por cima e iniciar a reação na temporada.

A partir das 18h15, o Esquadrão recebe o Sport, no estádio de Pituaçu, em duelo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Estacionado nos 17 pontos, o Bahia precisa vencer o clássico nordestino para seguir na primeira parte da tabela e se manter na briga por uma vaga no G6, o grupo das equipes que se classificam para a Libertadores.

Diante da má fase e dos resultados ruins, o técnico Dado Cavalcanti ainda busca o time ideal após perder peças importantes. Por isso, tem feito experiências na equipe. Contra o Atlético-MG, o goleiro Danilo Fernandes e o atacante Ronaldo ganharam a posição de titular. O goleiro tem presença confirmada no confronto, já que ganhou a posição de Matheus Teixeira por ser mais experiente.

A dúvida fica no ataque. Se optar por manter Ronaldo entre os 11 titulares, o meia-atacante Rodriguinho permanecerá no banco de reserva, enquanto Rossi e Gilberto vão compor o restante do trio ofensivo.

Além da mexida nas peças, o técnico Dado Cavalcanti projeta contra o Sport um jogo diferente do que o Bahia fez nos dois últimos confrontos com o Atlético-MG. Para ele, o Leão pernambucano deve apresentar postura defensiva em Pituaçu, o que forçará o Esquadrão a tomar a iniciativa e propor o jogo.

"Já sabemos que vamos enfrentar um adversário muito diferente do Atlético em termos até de modelo de jogo. O Sport é um time mais reativo, que espera mais, usa mais os contra-ataques. Vamos revendo os filmes que já assistimos em jogos contra América-MG e Juventude”, disse o treinador.

"A tendência é que eles se fechem um pouquinho mais. A gente precisa, sim, agredir, ser protagonista, colocar a bola no chão, fazer andar, levar essa bola de trás até a frente, para a gente voltar a vencer, voltar a ter tranquilidade, manter a confiança de que estamos fazendo um bom campeonato. Apenas saímos um pouquinho do trilho e vamos retornar rapidamente para que a gente consiga ter mais força e confiança para a sequência do campeonato", completou.

Do outro lado, o Sport chega ao confronto bastante desfalcado. O clube pernambucano tem liberado jogadores para aliviar a situação financeira. Nesta semana, o zagueiro e capitão Iago Maidana acertou a rescisão e deixou a Ilha do Retiro.

Fora isso, o técnico Umberto Louzer perdeu outros oito atletas. Machucados, Thiago Neves, Neilton, Sander, Leandro Barcia, João Igor e Betinho ficaram no Recife. Já o volante Marcão e o meia Gustavo estão suspensos.

A situação na tabela também não é animadora. Com 11 pontos, o rubro-negro inicia a rodada na 16ª colocação, empatado com o São Paulo, primeira equipe dentro do Z4. Se não vencer o Bahia fora de casa, o rubro-negro pode entrar na zona.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Jonas, Patrick e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho (Ronaldo).

Sport: Mailson, Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Ronaldo, José Welison, Thiago Lopes; Everaldo, Mikael , Paulinho Moccelin