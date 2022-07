Em busca de recuperação na Série B, Bahia encara o Náutico na Fonte Nova

Em luta na parte de cima da tabela, o Bahia tem hoje mais um importante desafio na Série B. Encara o Náutico, às 19h, na Fonte Nova, na primeira partida do time baiano em casa no returno. Além disso, tem a chance de dar fim a um jejum preocupante.

Ponto forte do Bahia em boa parte do primeiro turno, o fator casa não fez a diferença nos últimos jogos. O tricolor soma cinco partidas sem vencer como mandante, sendo quatro pela Série B e uma pela Copa do Brasil, e deixou pontos preciosos pelo caminho. Por isso, o confronto com os pernambucanos é encarado como uma virada de página.

As duas equipes, inclusive, vivem momentos bem distintos na competição. Enquanto o Bahia ocupa a quarta colocação, dentro da zona de acesso à Série A, com 34 pontos, o Timbu é o vice-lanterna e tem apenas 18 pontos em 20 partidas.

Por sinal, se a ideia do Bahia é a de voltar a vencer, o Náutico, teoricamente, se apresenta como o adversário ideal. O rival nunca venceu o Esquadrão em Salvador em jogos oficiais. Em 21 encontros, o Bahia venceu 15 e os outros seis terminaram empatados.

O último embate entre baianos e pernambucanos aconteceu em 2020. Em Pituaçu, o Bahia fez 4x1 pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Élber, Rodriguinho, Fernandão e Nino Paraíba marcaram para o tricolor. Kieza descontou - ele estará em campo hoje também.

Apesar da fase ruim do adversário, entre os jogadores do Bahia o pedido é por atenção para não voltar a ser surpreendido dentro de casa. Diante do CRB, o time vencia até os 37 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate e ficou no 1x1.



“Não tem jogo fácil. A própria competição já mostrou isso, a gente vem tendo dificuldades enfrentando essas equipes. A equipe do Náutico é qualificada, não merece estar na parte de baixo da tabela. A gente vai ver os pontos que pode explorar e tentar sair com o triunfo, que é o mais importante”, avaliou o zagueiro Ignácio.

O defensor volta após cumprir suspensão e deve ser uma das novidades no time titular. Por outro lado, o técnico Enderson Moreira tem pelo menos três desfalques certos. Machucados, o volante Patrick e o meia-atacante Marco Antônio foram vetados pelo departamento médico. Mugni, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota de 1x0 para o Cruzeiro, também está fora.

As ausências abriram espaço para uma joia da base. Aos 17 anos, o meia Patrick Verhon foi relacionado pela primeira vez para um jogo no time profissional. Enderson não garantiu se ele vai começar jogando, mas a tendência é de que o garoto ganhe alguns minutos. Verhon é um dos destaques do time sub-20 que conquistou o Campeonato Baiano da categoria sobre o Vitória, no Barradão.

Além do garoto, jogadores como Gregory, Warley, Emerson Santos, Miqueias e Lucas Falcão disputam a vaga de Mugni. Não será surpresa se Enderson optar também por um novo esquema tático, desfazendo a linha de três zagueiros.

Nesse cenário, o Bahia pode voltar a atuar com três atacantes. Assim, Copete, Rodallega e Igor Torres disputariam uma vaga ao lado de Matheus Davó e Raí. A decisão final sobre a equipe titular só será revelada minutos antes do início da partida.