Em busca de reforços, Bahia faz consulta pelo atacante Paulinho Moccelin

Em busca de reforços para a disputa da Série B, o Bahia tem um atacante na mira. O tricolor sondou a situação de Paulinho Moccelin, jogador de 28 anos que está disputando o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. A informação foi divulgada pelo site Galáticos Online e confirmada pelo CORREIO.

De acordo com apuração da reportagem, o tricolor buscou informações sobre a situação do atacante. Paulinho está defendendo o São Bernardo, mas pertence ao Londrina, clube que também vai disputar a Série B.

Aos 28 anos, Paulinho Moccelin foi revelado pelo Grêmio, mas ganhou destaque vestindo a camisa do Londrina. Ele acumula passagens por equipes como Fortaleza, Cuiabá, Chapecoense e Sport.

No ano passado, o atacante defendeu o Sport em 34 jogos e marcou três gols, um deles foi sobre o próprio Bahia, em duelo vencido pelo time pernambucano por 1x0, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.

Na atual temporada, Paulinho Moccelin disputou 11 jogos e balançou as redes uma vez pelo São Bernardo. O time paulista entra em campo nesta terça-feira (22), contra o São Paulo, no Morumbi, pelas quartas de final do estadual.

Até o momento, o Bahia fez apenas uma contratação para a Série B. O tricolor anunciou o atacante Vitor Jacaré, de 22 anos, que estava no Ceará. De acordo com o diretor de futebol Eduardo Freeland, a tendência é de que o Bahia acerte com pelo menos seis atletas para a disputa do Brasileirão.