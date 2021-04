Em busca do primeiro triunfo na Série A-1, Bahia encara o Napoli

Em busca do primeiro triunfo na Série A-1 do Campeonato Brasileiro, o time feminino do Bahia entra em campo neste domingo (25), As Mulheres de Aço vão até o estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador, Santa Catarina, onde enfrentam o Napoli-SC, às 15h, pela terceira rodada da competição nacional.

Para o duelo, o técnico Igor Morena pode ter reforço. A goleira Camila, recém contratada do Cruzeiro, foi regularizada e está à disposição do treinador.

Por outro lado o Esquadrão não vai poder contar com a meia paraguaia Fabíola Sandoval. A jogadora já está em Salvador e vem treinando com o elenco, mas ainda não foi regularizada.

“Eu costumo falar para o grupo que ninguém pode ficar na zona de conforto. Temos atletas no grupo pedindo passagem, querendo entrar. Isso é bom porque otimiza a disputa interna, todo mundo quer o seu espaço para jogar, nós temos que ter o cuidado na avaliação para tomar a melhor decisão e optar sempre pela melhor atleta para determinado jogo”, disse o técnico Morena.

Depois de dois jogos na Série A-1, a campanha tricolor conta com um empate com o Botafogo na estreia, e derrota para o Inter em casa.