Em busca do time ideal, Dabove ainda não repetiu escalação no Bahia

Cinco jogos. Cinco escalações diferentes. Ainda em busca da formação ideal, Diego Dabove não repetiu o time do Bahia no Brasileirão. O treinador argentino já utilizou mais de dois times nesse começo de trabalho à frente do tricolor: 25 jogadores foram mandados a campo diante de Fluminense, Fortaleza, Santos, Bragantino e Internacional.

Apenas três jogadores foram titulares absolutos com Dabove. O meia Lucas Mugni e os laterais Nino Paraíba e Juninho Capixaba foram escalados por ele diante de todos os adversários citados. O primeiro só saiu no finalzinho da partida contra o Santos. Os dois últimos escutaram o apito inicial e final de todos os jogos de dentro do gramado.

Todos os outros atletas ficaram no banco de reservas ou fora da lista de relacionados em pelo menos um dos cinco jogos por motivos diferentes: suspensão, contusão, opção ou simplesmente porque ainda não faziam parte do elenco quando Dabove chegou à Cidade Tricolor, caso do atacante argentino Isnaldo, titular nas últimas três partidas.

O aproveitamento do Bahia com Diego Dabove é de apenas 33.3%. Contratado em 18 de agosto, o argentino estreou na 18ª rodada, com derrota por 2x0 para o Fluminense, por 2x0. De lá pra cá, venceu o Fortaleza por 4x2, empatou sem gols com o Santos e em 1x1 com o Bragantino e amargou outra derrota para o Internacional, também por 2x0.

O técnico argentino assumiu o Bahia na 16ª colocação, com 18 pontos, a dois da zona de rebaixamento. Com ele, a iminência virou realidade. Atualmente, o tricolor amarga o Z4, na 17ª posição, com 23 pontos. De acordo com o departamento de matemática da Universaidade Federal da Bahia (UFMG), que estuda as probabilidades do futebol brasileiro, o risco de queda à segunda divisão é de 47.8%.

O Bahia vai tentar melhorar essa estatística na terça-feira (5), às 21h30, quando visita o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo. A equipe paulista vive momento bem distinto no campeonato. Na 6ª posição, com 34 pontos, o time comandado por Sylvinho tenta entrar no G4. O Flamengo soma 35 pontos e ocupa o 4º lugar.

Jogadores utilizados pelo técnico Diego Dabove nos cinco jogos que comandou o Bahia:

Goleiros

Matheus Teixeira

Mateus Claus

Laterais

Nino Paraíba

Juninho Capixaba

Matheus Bahia

Zagueiros

Conti

Luiz Otávio

Lucas Fonseca

Gustavo Henrique

Volantes

Patrick

Lucas Araújo

Luizão

Raniele

Edson

Matheus Galdezani

Meias

Daniel

Rodriguinho

Mugni

Atacantes

Óscar Ruíz

Rossi

Rodallega

Gilberto

Maycon Douglas

Isnaldo

Thonny Anderson