Em camarote da Skol, ACM Neto fala sobre patrocínio do Carnaval

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), e o vice, Bruno Reis, foram ao Camarote Skol Puro Malte neste domingo (23), e falaram sobre a importância do patrocínio para a folia. A cerveja é a principal patrocinadora da festa este ano. No camarote, o prefeito concedeu entrevista coletiva e tratou a parceria com a cervejaria como um 'casamento perfeito'.

"É o casamento perfeito: o gosto do folião com a possibilidade da prefeitura arcar com uma parte importante das suas despesas do Carnaval através da iniciativa privada”, afirmou Neto, que foi recebido pelo diretor comercial da Ambev, Abílio Sacrarechio, e pelo gerente regional de marketing da cervejaria, Felipe Balota.

O prefeito destacou a possibilidade de proporcionar uma estrutura para os foliões durante a festa sem comprometer os cofres públicos. “O patrocínio nos permite cada vez sermos mais criativos, oferecermos uma estrutura maior para a cidade e, claro, não comprometer recursos que são preciosos e a prefeitura pode aplicar nos 365 dias do ano na saúde, na educação, na infraestrutura, na habitação, na área social”, destacou.

O patrocínio também inclui trios sem cordas para o Carnaval de Salvador. “É uma festa que cresceu muito nos últimos 8 anos, que se democratizou, porque as pessoas são donas da rua e o Carnaval de Salvador acontece principalmente na rua e tudo isso só é possível porque nós temos parceiros e a Skol é a nossa principal parceira” afirmou.

