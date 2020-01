Em campanha contra a homofobia, Bahia usará camisa com número 24

O duelo entre Bahia e Imperatriz, nesta terça-feira (28), às 20h, no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste, vai ser marcado por uma ação do tricolor contra o homofobia. Titular do Esquadrão, o volante Flávio vai entrar em campo com a camisa 24, número pouco usual no futebol brasileiro por estar relacionado à homossexualidade.

"Hoje o Bahia vai entrar diferente em campo. Parece só um detalhe, mas tem um significado grandioso. #númerodorespeito", diz o clube, em vídeo publicado nas redes sociais.

O número 24 representa o veado no jogo do bicho, motivo pelo qual costuma ser associado à homossexualidade. Por causa disso, jogadores brasileiros normalmente rejeitam a numeração. Flávio utiliza o número 5 no sistema de numeração fixa adotado pelo Esquadrão.

No início do mês, uma declaração do diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro, sobre o número 24 colocou o tema em pauta. Em uma conversa com o recém-contratado volante colombiano Cantillo, o diretor afirmou: "24 aqui não". A fala foi uma alusão à numeração usada pelo jogador no clube anterior, o Junior Barranquilla. Logo depois, Duílio usou as redes sociais para pedir desculpas.

Além do combate à homofobia, o Bahia vai aproveitar ainda para homenagear o ex-jogador de basquete Kobe Bryant, que morreu no domingo (26) em um acidente de helicóptero nos Estados Unidos. O 24 foi o número mais marcante usado por Kobe na carreira - ele também jogou com a camisa 8.