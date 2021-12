Em campanha de Natal, O Boticário resgata a importância da memória olfativa

Cheiro de casa, das pessoas amadas, do bolinho da vovó com café, da infância, do perfume preferido... Lembranças como essas foram perdidas por 86% das pessoas que tiveram casos leves de Covid 19, de acordo com pesquisa publicada este ano, no Journal of Internal Medicine. A situação gerou um estado profundo de tristeza e até depressão em pacientes, pois em muitos casos, essa recuperação é demorada. O fato chamou a atenção do Boticário que, em sua campanha de Natal, traz a questão de maneira sensível para que todos entendam a importância deste sentido.

Seguindo a característica da marca de contar histórias emocionantes, o filme, criado pela agência AlmapBBDO, tem inspiração no clássico "O Pequeno Príncipe". Entre trechos da história e ao som de Hey Jude, é mostrada uma retrospectiva de cenas de quem venceu o vírus, como alguém que recebeu alta e, também, momentos em família, reencontros e esperança. O objetivo do Boticário é devolver os cheiros à vida, trazer de volta memórias olfativas e criar novas e lindas lembranças neste Natal.

Novidade

Além da campanha de Natal, o Grupo Boticário, especialista em cheiros e perfumaria há mais de 40 anos, também criou o Centro de Pesquisa do Olfato, que vai unir ciência e tecnologia para expandir e difundir maior conhecimento sobre este que é um dos sentidos mais complexos do ser humano, capaz de registrar e despertar emoções, lembranças, sentimentos e conectar pessoas, mesmo quando existe a distância física. O centro contará com a atuação de profissionais multidisciplinares das áreas de ciência e inovação, como pesquisadores, médicos, especialistas em neurociência, em perfumaria e comportamento humano, que vão fomentar pesquisas com ênfase especial bem-estar e qualidade de vida.

Diversidade sensorial

Através da hastag #QueCheiroTem, pessoas com perda de olfato terão um descritivo das fragrâncias da marca, incluindo informações sobre ingredientes, notas, famílias olfativas, imagens, situações e sensações associadas às fragrâncias. A iniciativa vai expandir nas redes sociais a cultura da acessibilidade, hoje, uma das grandes metas da marca.

Além de pesquisas sobre a evolução multissensorial com foco na fisiologia do Olfato, com o objetivo de estimular o cérebro a reconhecer cheiros por outras vias e não só pelo nervo olfatório, o Centro de Pesquisa também já está avançando em treinamento olfativo para pessoas com deficiência visual. A proposta é inseri-las no mercado de trabalho a partir de uma habilitação para atuar na área de avaliação sensorial do Grupo Boticário.

Você Sabia?* A perda da percepção dos cheiros é chamada anosmia; Dos cinco sentidos, o olfato é o único que atua no Sistema Límbico, ou seja, conecta-se com a área do cérebro responsável por gerenciar as emoções e criar memórias; O Grupo Boticário oferece ao público em seu e-commerce um canal de conteúdos, artigos, pesquisa e comunicação sobre perda olfativa. O objetivo é difundir informação, esclarecer dúvidas e até utilizar questões como objetos de estudos; No filme Natal Boticário 2021 pode ser visto no canal oficial da marca no YouTube.

Depoimentos:

“Ter a memória olfativa como tema nos permitiu passar as mensagens mais importantes para este Natal: o de amor e reencontro. O olfato está na essência do que somos como marca e na importância do sentido para todos nós, tanto fisiologicamente como de forma afetiva. O filme fala principalmente sobre a reconexão e a possibilidade de recuperarmos os cheiros, beijos e abraços de quem amamos. O Natal é uma data muito especial para O Boticário e, neste ano, queremos falar sobre a oportunidade de nos reconectarmos com nossas tradições, reencontramos com as pessoas queridas e ter no tão esperado reencontro o maior presente para a data”, ressalta Renata Gomide, Diretora de Marketing do Grupo Boticário.

“O olfato é um dos cinco sentidos essenciais para a vida humana, sendo o responsável por detectar cheiros e até mesmo contribuir para o reconhecimento de sabores. Estudá-lo é uma necessidade para chegar a um entendimento mais profundo sobre a sua conexão com o comportamento e bem-estar humano. Ele é responsável por nos avisar sobre o que está ocorrendo ao nosso redor como ameaças de perigo bem como melhorar a nossa qualidade de vida. É o sentido que se conecta com as nossas emoções, tendo um relevante papel na investigação de memórias esquecidas na mente humana”_César Veiga, Expert em Fragrâncias do Grupo Boticário

"Sabemos do poder dos cheiros e como eles podem nos conectar com memórias e emoções e por isso sempre tivemos o olfato como alvo de estudo. Mas, no período de enfrentamento da pandemia, vimos a sociedade ressignificar muitos aspectos, inclusive a importância do olfato para nossa qualidade de vida e saúde. Portanto, o ponto de partida para a criação do centro e para o desejo de estudar ainda mais o sentido foi a crescente no aumento de casos de anosmia, condição que representa a diminuição ou perda absoluta do olfato, que pode ocorrer por lesão do nervo olfativo, obstrução das cavidades nasais ou ainda sem qualquer lesão aparente”_Gustavo Dieamant - Diretor Executivo de P&D do Grupo Boticário, Doutor em Neuroimunoendocrinologia Cutânea











