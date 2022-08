Em campanha pela reeleição, Bolsonaro vem à Bahia neste sábado (26)

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, visita à Bahia neste sábado (26). O candidato cumpre agenda de campanha na cidade de Vitória da Conquista ao lado do deputado federal e candidato ao governo da Bahia, João Roma (PL).

De acordo com a agenda divulgada pelo postulante ao Palácio de Ondina, Bolsonaro será recepcionado na cidade às 8h50 e logo em seguida participa de uma moto-carreata. A última atividade prevista no município é um discurso, marcado para as 10h.

A visita a Vitória da Conquista será a primeira do candidato à reeleição desde o início oficial da campanha eleitoral.