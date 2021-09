Em campo encharcado, Vitória fica no 0x0 com o Brusque fora de casa

O jogo era do Vitória contra o Brusque, mas a verdadeira protagonista foi a água. Sob uma forte chuva, o gramado do estádio Augusto Bauer, na cidade catarinense de Brusque, ficou encharcado e prejudicou o trabalho dos jogadores das duas equipes. Com muitas dificuldades, ninguém conseguiu chegar ao gol, e a partida terminou 0x0 pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, nesta sexta-feira (17).

Com mais um empate, o 12º em 24 partidas, o Vitória chega a 24 pontos e com uma certeza: segue na zona de rebaixamento. Continua na 17ª posição e ainda precisa secar o Londrina, que passa o rubro-negro se vencer o CSA em casa no sábado, às 16h30.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o líder Coritiba. O jogo será na quarta-feira, dia 22, às 19h, no Barradão. Samuel e Pablo Siles serão desfalques, ambos suspensos com o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, a zaga titular estará recomposta, já que Wallace e Mateus Moraes cumpriram suspensão contra o Brusque.

Chuva prejudicou

O Vitória foi escalado contra o Brusque com três mudanças. Duas já eram esperadas: com os titulares Wallace e Mateus Moraes suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Thalisson Kelven e João Victor ficaram com as vagas na zaga. A outra alteração foi a entrada de Cedric no lugar de Bruno Oliveira.

Em campo, quem deu a tônica foi a forte chuva que caiu em Brusque. O gramado do Augusto Bauer ficou pesado, recheado de poças de água. O que complicou a vida das equipes, que tentavam trabalhar a bola e criar jogadas, mas mostravam muita dificuldade. Dentro do possível, o anfitrião se adaptou melhor, enquanto o Vitória apareceu pouco.

O primeiro lance de perigo foi do Brusque e só aconteceu aos 24 minutos: Thiago Alagoano chutou de longe, mas Lucas Arcanjo defendeu. Seis minutos depois, mais um bom momento do Quadricolor. Toty surgiu pela direita, se livrou da marcação e acionou Marlone, que bateu para o gol. A defesa do Vitória, porém, cortou.

Aos 36 minutos, veio uma ótima oportunidade a favor do rubro-negro. Depois de um bate-rebate na frente do gol do Brusque, a bola sobrou para Cedric. Só que o meia, na cara do gol, bateu muito forte e isolou.

Pouco depois, os donos da casa assustaram de novo, quando Garcez foi lançado na intermediária e invadiu a área. Ele dominou e tentou o chute de frente para Lucas Arcanjo, mas o goleiro impediu.

A chuva piorou no segundo tempo, com direito a raios e relâmpagos cortando o céu. Como consequência, o gramado ficou ainda mais prejudicado, com mais poças, e maiores. O que até ajudou o Vitória aos 14 minutos: Marlone conseguiu um bom passe da meia-lua para Zé Mateus, que se atrapalhou com a quantidade de água. Ainda assim, ele bateu para o gol, carimbando a trave. Edu ainda pegou a sobra, mas não marcou.

O Brusque, melhor adaptado às condições do campo, continuou mais perigoso. Aos 26, o time levantou na área do Leão e Thiago Alagoano tentou a finalização, mas a defesa rubro-negra afastou o perigo. Pouco depois, Alemão cruzou para a área, e Marlone rola para Edu. O atacante cabeceou e mandou na trave. Mas o jogo terminou mesmo no 0x0.

FICHA TÉCNICA

Brusque 0x0 Vitória - 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Brusque: Zé Carlos, Toty, Claudinho, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar e Marlone (Jhon Cley); Thiago Alagoano, Garcez (Bruno Alves) e Edu. Técnico: Waguinho Dias.

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, João Victor, Thalisson Kelven e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto (João Pedro) e Cedric; David (Caíque Souza), Samuel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Estádio: Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina

Cartões amarelos: Samuel, Pablo e Marcinho, do Vitória

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Hélcio Araújo Neves (trio do Pará). Árbitro de vídeo (VAR): Leone Carvalho Rocha (Goiás).