Em Campo Formoso, ACM Neto se compromete a acelerar obra do hospital municipal

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) se comprometeu neste domingo (22), em Campo Formoso, caso seja eleito, a acelerar a obra do hospital municipal e a transformar unidade em regional. Ele participou de ato político no município para lançamento da pré-candidatura a deputado estadual do vereador da cidade Junior Nascimento (União Brasil).

Participaram do encontro o deputado federal Cacá Leão (PP), pré-candidato ao Senado, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil), o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento (União Brasil), o ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo de Carvalho, além de outros prefeitos e lideranças da região.

"Pois, meu caro prefeito Elmo, se eu tiver a oportunidade de ser governador do estado da Bahia, tenha certeza eu vou sentar com você não apenas para acelerar essa obra, mas também para o governo do estado participar ampliando os serviços, levando os recursos e transformando esse num verdadeiro hospital regional", disse Neto.

Em seu discurso, Neto também falou sobre os índices negativos da Bahia, que é primeira em violência e desemprego e última em educação. Ele ressaltou a necessidade de impulsionar o desenvolvimento do estado apostando nas potencialidades de cada região.

O ex-prefeito da capital ainda falou sobre sua trajetória, que começou como deputado federal e depois com dois mandatos em Salvador, e destacou que está preparado para ser governador da Bahia. "A Bahia nasceu para brilhar no Brasil. E nós vamos fazer isso para a nossa terra", salientou.

A agenda em Campo Formoso foi a última da maratona de eventos iniciada na última quinta-feira (19), quando ele visitou Guajeru, Malhada de Pedras e Brumado. Na sexta-feira (20), Neto foi aos municípios de Érico Cardoso, Caturama, Rio do Pires, Ibipitanga e Macaúbas. No sábado (21), a agenda foi em Itapetinga.

ACM Neto teria ainda encontros em Itambé e Vitória da Conquista, mas cancelou a pauta decido ao falecimento do advogado Marcelo Melo, que foi seu assessor político quando era deputado federal.