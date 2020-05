Em carreata, apoiadores de Bolsonaro pedem fim do isolamento em Salvador 

Cerca de 200 carros participam na manhã deste domingo (10) de uma carreata que pede o fim do isolamento social em Salvador e também manifesta apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A carreata foi convocada, através das redes sociais, pelo cantor Netinho e teve concentração no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e será finalizada no bairro da Barra.

O aposentado Rilton Carneiro, que também é representante comercial, afirmou que foi até o ato para reivindicar o direito de abertura do mercado. “A economia será bastante atingida se não houver uma flexibilização. A gente precisa automaticamente trabalhar, combater a covid e, como o nosso presidente fala, tem que cuidar das duas coisas: da doença e da parte econômica. Nosso presidente precisa governar e ter a legitimidade para governar”, afirmou o manifestante.

O funcionário público aposentado Antonio Cesar destacou que a carreata tem o intuito de seguir o que recomenda o presidente da república. “As pessoas, com segurança, devem voltar ao trabalho. Do jeito que está o Bahia pode quebrar”.

O vendedor Pedro Elias, de 42 anos, aproveitou a oportunidade para conseguir uma renda extra. Ele chegou cedo ao CAB para vender máscaras e bandeiras do Brasil.

"Eu sempre estou em todos os movimentos pró-Bolsonaro, já sou conhecido de todo mundo e também sou Bolsonaro de coração. Hoje eu já vendi para mais de 100 bandeiras", conta ele. Cada bandeira é vendida por R$ 15, enquanto a máscara sai por R$ 5.



