'Em casa, não pode aceitar esse resultado', brada Marcelo Alves

O Vitória amargou a primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. E logo na estreia em casa. Na noite desta segunda-feira (7), o rubro-negro perdeu para o Náutico, por 1x0, no Barradão. O placar foi determinado por Jean Carlos, no primeiro minuto do 2º tempo.

Após o apito final, o zagueiro Marcelo Alves lamentou o tropeço no primeiro duelo como mandante na competição. "Fizemos um jogo até certo ponto equilibrado, mas com algo a melhorar. Dentro de casa, a gente não pode aceitar um resultado desse. A gente tem que se cobrar ali dentro para chegar no próximo jogo e vencer", afirmou o defensor.

O Vitória agora foca as atenções na Copa do Brasil. Na quinta-feira (10), às 21h30, o rubro-negro encara o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na segunda partida da terceira fase do torneio. No primeiro jogo, disputado no Barradão, triunfo por 1x0 da equipe gaúcha.

O Leão volta a entrar em campo pela Série B no domingo (13), às 20h30, contra o Operário, no Barradão. Com apenas um ponto, consequência do empate em 1x1 com o Guarani na estreia da competição, está na 14ª colocação.