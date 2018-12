Em cinco anos, Nota Salvador devolveu à população mais de R$ 48 milhões

Recém-formada em Direito, a autônoma Márcia Souza, 48 anos, nem pensava em continuar investindo na carreira. O sonho da graduação só foi possível, segundo ela, graças a um financiamento estudantil que Márcia manteve, por cinco anos, pagando em 'suaves parcelas'. Mas a nota fiscal do pagamento rendeu a ela o inesperado prêmio de R$ 50 mil, resultado do 1º lugar no Nota Salvador - programa de devolução de créditos da prefeitura que, em cinco anos, retornou à população R$ 48,6 milhões.

Ao todo, 59 sorteios foram realizados desde o lançamento do projeto, em janeiro de 2014, até novembro deste ano. Do montante pago à população pelo Nota Salvador, R$ 9,94 milhões foram referentes aos sorteios e quase R$ 39 milhões corresponde à devolução de 30% do ISS pago.

Em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (19), no Palácio Thomé de Souza, o prefeito ACM Neto entregou cheques nos valores de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil, R$ 40 e R$ 50 mil a oito sortudos, incluindo a agora bacharel em Direito Márcia Souza.

Com o dinheiro na conta, a premiada já sabe exatamente o que fazer. "Eu nem sonhava com isso. Agora já sei que vou fazer uma pós-graduação. Eu finalmente consegui me formar, então eu quero dar continuidade e investir nos meus estudos. Além disso, vou fazer o que muitos brasileiros fazem com o dinheiro: pagar as dívidas", disse ao CORREIO, logo após receber um cheque simbólico das mãos do prefeito.

Conforme o secretário da Fazenda, Paulo Souto, o programa vem em uma constante crescente desde a primeira edição, quando 35.875 mil bilhetes foram sorteados. Isso porque, segundo os registros da Sefaz municipal, responsável por gerir e realizar o pagamento do projeto, a edição de setembro de 2018 contou com a participação de 4,3 milhões de bilhetes, ou seja, notas fiscais participantes.

"Sem dúvida, é um programa de sucesso, que estimula a educação tributária, ajudando a cidade e também a todos os participantes, que podem ser diretamente beneficiados com o valor dos créditos gerados", afirmou Souto.

'Peçam mais notas'

Embora reafirme o "sucesso do programa", ACM Neto defende que tem gente que ainda não dá a atenção "devida" para o ato de exigir as notas fiscais em pagamentos de serviços.

"A gente tem muitos motivos para comemorar. A adesão é crescente. A gente vê que o cidadão comprou, abraçou a ideia do programa. Mas peçam mais, peçam ainda mais suas notas fiscais, sejam conscientes desse direito-dever", comentou o prefeito, pouco antes de reconhecer os oito premiados.

"Dinheiro não é tudo. Está longe de ser a coisa mais importante da vida, como a saúde, estar com nossos amigos e família, de fazer a gente feliz de verdade. Mas é algo que traz algum conforto. Desejo que essas pessoas tenham um Natal ainda mais recheado", pontuou o prefeito.

De acordo com Neto, as faculdades e escolas têm o maior número de todas emitidas e premiadas nos sorteios. Colégios e faculdades isentos de ISS também devem emitir a nota com o CPF porque, de acordo com a Sefaz, embora não haja retorno de crédito, o tomador concorre aos prêmios mensais.

É o caso da estudante de administração Gabriela Costa, 22, que ganhou R$ 30 mil no sorteio do Nota Salvador. O bilhete que premiou a jovem foi gerado por meio da nota de pagamento da faculdade em que estuda. A surpresa, segundo ela, foi tanta, que, ao receber a ligação da Sefaz, achou que era trote.

"Eu nem dei atenção, falei com a pessoa e desliguei. Depois fui realizar a informação e, nossa, fiquei muito feliz. Eu sempre olhava o site, mas justo esse mês não olhei nenhuma vez, só mesmo depois da confirmação. Minhas notas eu sempre tive o hábito de pedir, agora vou ter ainda mais", comentou a estudante, que tem cadastro há mais de dois anos no sistema de devolução de créditos.

A fisioterapeuta Juliana Pedreira, 39, até tenta lembrar de sempre pedir a notinha fiscal, mas confessa que, às vezes, acontece de esquecer. Graças a uma nota que não esqueceu de cobrar, Juliana é uma das sortudas a levar o prêmio correspondente ao 5º lugar no sorteio: R$ 10 mil.

"Eu até agora não acredito. Quando vi a mensagem em meu celular, logo pensei que era golpe, entrei no site pra ver. Para minha surpresa, lá estava a confirmação. Feliz demais, porque já tinha um tempo de cadastro no site, uns três anos, e nunca ganhei nada", relatou a fisioterapeuta. Com o valor do prêmio, Jualiana vai realizar um antigo sonho da família: uma viagem internacional com a filha.

Cadastro versus sorteio

No entanto, se, além do programa, que rende ao consumidor a devolução de 30% do ISS dos gastos com empresas de prestação de serviços, a pessoa quiser participar dos sorteios, como fez Luciane Neves Lima, é preciso fazer cadastro no site Nota Salvador.

“Há um ano que eu me cadastrei e jamais esperava ganhar, ainda mais com uma nota de enterro”, disse a publicitária. A regra também não tem nenhum mistério: cada nota emitida, com o CPF do comprador, dá direito a um bilhete para concorrer aos prêmios; e a cada R$ 20 em notas, a pessoa ganha bilhete extra.

Os valores recebidos com os sorteios do programa Nota Salvador também podem ser utilizados para pagamento do até 100% do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) de qualquer imóvel da cidade, depositado em conta-corrente ou poupança do titular da nota, para créditos em até cinco cartões do Salvador Card ou convertido em bônus em dobro para celulares pré-pagos da Oi ou Vivo.

Ou seja, cada pessoa usa o montante recebido da forma que for mais conveniente. A certeza é uma só: a felicidade ao receber o prêmio.