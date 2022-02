'Em clássico tem que entrar querendo mais', cobra Danilo após empate no Ba-Vi

O empate por 1x1 no primeiro Ba-Vi do ano, na noite desta quarta-feira (2), no Barradão, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, teve um gosto amargo para o Bahia. Pelo menos foi assim que o goleiro Danilo Fernandes analisou o resultado da partida.

Um dos líderes do elenco tricolor, Danilo lamentou o gol perdido por Marco Antônio ainda nos primeiros minutos do confronto, mas o que o irritou não foi a questão técnica. Ele achou que faltou um pouco de vontade do Esquadrão para aproveitar as oportunidades e conquistar o triunfo na casa do rival.

“Sabíamos da dificuldade do jogo, um clássico onde ambos vão em busca de vencer. Tivemos um primeiro tempo mais tranquilo, mais dominado. Tivemos uma chance de gol no início que se a gente faz seria outro jogo. Tem que ficar de lição porque em um clássico tem que entrar querendo mais, entrar a mil, é um jogo que para a cidade. Conseguimos buscar o empate, mas a gente sai com um gostinho amargo aqui”, declarou o goleiro.

O empate fez o Bahia manter o tabu de não perder para o Vitória desde 2017 pelo Campeonato Baiano, mas ampliou o jejum no retrospecto geral do clássico. Agora, o tricolor não vence o rubro-negro há três partidas. A última vitória aconteceu em 2020, por 2x1, pelo Campeonato Baiano, no Barradão. Depois disso, acumula uma derrota por 1x0 e dois empates: 0x0 no ano passado e 1x1 ontem.

O Bahia agora vai dar um tempo no estadual para se dedicar à Copa do Nordeste. No sábado (5), o time visita o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, pela terceira rodada do torneio regional. O jogo começa às 17h45.