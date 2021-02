Em clima de carnaval, OSBA homenageia Moraes Moreira e faz novas Prosas de Verão

A Orquestra Sinfônica da Bahia estará em clima de carnaval em fevereiro com uma programação toda voltada para folia. Será realizado mais um “Baile Concerto”, que já faz parte da programação soteropolitana de verão, desta vez em formato digital. Esta é a quarta edição do projeto, que além de trazer no repertório grandes músicas do Axé que marcaram o carnaval da Bahia, faz uma homenagem a Moraes Moreira, falecido em 2020, com clássicos do cantor e compositor baiano como “Bloco do Prazer”, “Chame Gente” e “Pombo Correio”.

A live vai ao ar no dia 28 de fevereiro, às 11h, no canal do YouTube do Teatro Castro Alves, dentro da programação “Domingo no TCA”. Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, sempre às 19h, serão realizadas as lives “Prosas de Verão”, no canal da OSBA no Youtube; bate-papos com músicos da orquestra que possuem bastante vivência na música popular e carnavalesca: Humberto Monteiro (percussionista), André Becker (flautista e saxofonista) e Joatan Nascimento (trompetista). Já no dia 25 de fevereiro, às 19h, no Instagram da OSBA (@orquestrasinfonicadabahia), o maestro Carlos Prazeres conversa com o compositor, professor e pesquisador Paulo Costa Lima sobre “Orquestras e Música Carnavalesca” na live OSBA Talks.

Para além da importância de Moraes Moreira para a música popular brasileira, o cantor e compositor baiano, que também integrou o grupo Novos Baianos, é uma das figuras mais importantes do carnaval de Salvador. Em abril de 2020, o músico nos deixou e o Baile Concerto da OSBA não poderia homenagear outra pessoa que não Moraes, relembrando seus grandes sucessos que evocam tantas memórias como “A menina dança”, “Bloco do Prazer”, “Chame Gente”, “Pombo Correio” e “Chão da Praça” .

O concerto terá a participação especial do músico Armandinho, um de seus grandes parceiros de composições e trio elétrico; do músico Davi Moraes, filho do homenageado e também parceiro musical; e da cantora Márcia Castro. O Baile Concerto, que será transmitido ao vivo no dia 28 de fevereiro, às 11h, no canal do YouTube do Teatro Castro Alves, terá direção musical e regência de Carlos Prazeres e direção cênica de Gil Vicente, para criar a atmosfera carnavalesca para todo o público que assiste de casa.

Além disso, como forma de apresentar as diversas facetas dos músicos de uma orquestra, o “Prosas de Verão”, terá mais três lives de conversa com músicos da OSBA mediadas por integrantes da equipe administrativa da orquestra. Desta vez, o tema será a presença dos músicos nos carnavais e nos eventos de música popular. No dia 22/02, Ruthe Pocebon (arquivista de partitura) conversa com o percussionista Humberto Monteiro. Já no dia 23/02, Tainana Andrade (assistente de produção) conversa com o flautista e saxofonista André Becker. Encerrando este ciclo de conversas, Inara Rosas ( assistente de comunicação) conversa com o trompetista Joatan Nascimento no dia 24/02. As lives do “Prosas de Verão” acontecem sempre às 19h, com transmissão ao vivo no canal da OSBA no YouTube.

PROGRAMAÇÃO DA OSBA - FEVEREIRO 2020

22/FEV - Prosas de Verão com Humberto Monteiro ( percussionista da OSBA)

Horário: 19h

Mediação: Ruthe Pocebon ( arquivista de partitura da OSBA)

Bate-papo transmitido ao vivo no canal da OSBA no Youtube



23/FEV - Prosa de Verão com André Becker ( flautista da OSBA)

Horário: 19h

Mediação: Tainana Andrade ( assistente de produção da OSBA)

Bate-papo transmitido ao vivo no canal da OSBA no Youtube



24/FEV - Prosa de Verão com Joatan Nascimento (trompetista da OSBA)

Horário: 19h

Mediação: Inara Rosas (assistente de comunicação da OSBA)

Bate-papo transmitido ao vivo no canal da OSBA no Youtube



25/FEV – LIVE OSBATALKS

Horário: 19h

Local: Instagram da OSBA ( @orquestrasinfonicadabahia)

Carlos Prazeres e Paulo Costa Lima

Tema: Orquestras e a música carnavalesca

28/FEV – LIVE BAILECONCERTO 2021 | DOMINGO NO TCA

Local: Sala Principal TCA, transmitido ao vivo no canal do TCA no Youtube

Horário: 11h

Regente: Carlos Prazeres

Participação especial: Armandinho Macêdo, Davi Moraes e Márcia Castro