Em coletivo, Osmar Loss repete escalação do Vitória

A quatro dias do recomeço da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Osmar Loss parece já ter definido o time que mandará a campo contra o Cuiabá. O Vitória recebe o time mato-grossense na terça-feira (9), às 19h15, no Barradão, em jogo válido pela 9ª rodada. Com apenas quatro pontos, o Leão é lanterna da competição. O adversário soma o dobro de pontos e está em 15º lugar.

Nesta sexta-feira (5), o elenco rubro-negro fez mais uma atividade preparatória para o duelo. Osmar Loss comandou um coletivo tático em campo reduzido. O time titular foi o mesmo que iniciou o jogo-treino contra o Jacuipense na quarta-feira (3), no Barradão. Na linha, jogaram Van, Everton Sena, Zé Ivaldo e Capa; Gabriel Bispo e Marciel; Marcelo, Felipe Gedoz e Ruy; Anselmo Ramon. Ronaldo foi o goleiro titular contra o Jacuipense. Na atividade desta sexta, ele revezou a posição com Martín Rodríguez.

O time reserva treinou com: Matheus Rocha, Ramon, Bruno Bispo e Chiquinho; Baraka, Romisson e Dudu Vieira; Nickson, Luan Gabriel e Neto Baiano.

Luan Gabriel é atacante da base, serve às equipes sub-20 e sub-23 e teve a oportunidade de treinar com o elenco principal. Os atacantes Wesley e Felipe Garcia trabalharam na academia como parte da recuperação de lesões. Outro que não tocou na bola foi o volante Léo Gomes, em fase de transição física.