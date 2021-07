Em crise, Dado diz que não teme ser demitido no Bahia

O Bahia vive momento delicado na temporada. Após a derrota para o Atlético-MG, por 2x0, nesta quarta-feira (28), o tricolor não só se complicou nas oitavas de final da Copa do Brasil como embalou o quarto jogo seguido sem vencer.

Diante da crise que o time vive nas competições nacionais, o técnico Dado Cavalcanti admite que o grupo precisa levantar a cabeça e conseguir uma reação o quanto antes, mas afirma que não teme ser desligado do comando.

"Tenho muita consciência do meu trabalho. Sei do fardo, o do peso que é ser treinador do0 Bahia. Estou muito tranquilo desde quando assumi. Sei da pressão. Não mudou nada desde o primeiro momento em que assumi o comando vestindo a camisa do Bahia", disse ele.

Dado, e o Bahia, têm pela frente dois jogos cruciais para a temporada. Neste domingo, (1º), o Esquadrão recebe o Sport, em Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor precisa voltar a vencer para continuar na primeira parte da tabela.

Já na quarta-feira (4), a equipe tem um novo confronto com o Atlético-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Em Feira de Santana, o Bahia vai ser forçado a vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final de forma direta. Triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

O elenco tricolor volta aos treinos nesta sexta-feira (30), e terá dois dias de trabalho antes de enfrentar o Sport.